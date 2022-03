Appel à candidature pour le recrutement de Junior Professionals pour CRS Guinée.

Description du poste de Junior Professional

À propos de CRS

En tant qu’agence humanitaire internationale officielle de la communauté catholique des États-Unis, Catholic Relief Services (CRS) réalise l’engagement des évêques des États-Unis à porter assistance aux populations pauvres et vulnérables à l’étranger. CRS travaille à sauver, protéger et transformer des vies dans plus de 100 pays, sans considération de race, de religion ni de nationalité. Le travail d’assistance et de développement de CRS est accompli par l’intermédiaire de programmes intégrés d’intervention d’urgence, santé, agriculture/ moyens d’existence, éducation, consolidation de la paix et autres. Nous accueillons, dans notre personnel et en tant que partenaires, des personnes de toutes confessions et traditions séculaires qui partagent nos valeurs et notre engagement à servir ceux qui sont dans le besoin.

Résumé du programme

Le programme Junior Professionals est une opportunité de développement de carrière pour les femmes qui sont passionnées par le travail d’aide humanitaire et de développement et qui ont les compétences, l’attitude et l’approche nécessaires pour évoluer vers des postes de direction au sein de CRS. Sous la supervision d’employés expérimentés, les Junior Professionals appuient activement les projets d’assistance et/ou de développement de CRS tout en acquérant des compétences fondamentales en matière de programmes et d’opérations.

Pendant les douze mois que durera le programme, chaque Junior Professional va acquérir des compétences essentielles dans la gestion des projets (y compris le suivi et l’évaluation), la conception de projets et l’élaboration de documents de projets, le partenariat et le renforcement des capacités, la gestion des ressources, la chaîne d’approvisionnement, la logistique, les ressources humaines, etc. Les Junior Professionals bénéficieront d’un mentorat solide et d’un réseau régional se préparant ainsi à la possibilité d’occuper des postes avec plus de responsabilités au sein de l’agence.

Responsabilités principales

Sous la supervision d’un employé expérimenté, la Junior Professional appuiera les programmes les opérations de CRS à travers le canevas suivant :

Gestion de projet

Appuyer la mise en œuvre des projets en cours (par exemple, participer à des ateliers de planification/revue, aider à l’élaboration de documents de renforcement des capacités/sensibilisation)

Appuyer les activités de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (examiner/élaborer des instruments d’enquête, superviser la collecte périodique de données de suivi, former ceux qui collectent les données, aider aux évaluations, documenter les leçons apprises, etc.)

Appuyer la bonne gestion des ressources en espèces et en nature (suivre/analyser les dépenses sur les budgets des projets, préparer les prévisions de trésorerie, participer aux rapports financiers aux bailleurs de fonds, étudier et soutenir la gestion des denrées, etc.)

Aider à la préparation de rapports à temps (revoir/synthétiser les données pour rendre compte des indicateurs du projet, rédiger/corriger les rapports narratifs en collaboration avec le personnel et les partenaires de CRS, etc.)

Conception du projet et élaboration du document de projet

Appuyer la recherche et l’analyse afin d’apporter des informations pour la conception des projets (collecte de données primaires et secondaires, évaluation des besoins, identification des problèmes, analyse des parties prenantes, analyse de genre, analyse des manques, théorie du changement, etc.)

Aider à l’élaboration de documents de projet pour CRS et ses partenaires (premières versions de parties du descriptif technique et du budget, mise en page/correction des documents de projet avant leur soumission).

Partenariat et renforcement des capacités

Appuyer les partenaires de CRS dans la planification et la mise en œuvre des activités, la conception des projets, le suivi, l’évaluation, la redevabilité et l’apprentissage.

Appuyer le renforcement des partenariats et le renforcement des capacités (par exemple, participer à des ateliers de réflexion sur le partenariat, à des évaluations des partenaires et à des visites de suivi).

Finances, chaîne d’approvisionnement, ressources humaines, conformité

Aider à la bonne gestion financière en analysant les budgets, en faisant le suivi et les prévisions de dépenses, en étudiant les pièces justificatives des transactions financières faites par CRS et les sous-récipiendaires.

Appuyer la gestion de la chaîne d’approvisionnement en étudiant les systèmes de livraison, de stockage et de distribution des marchandises, en aidant au comptage des stocks, à la collecte, à l’analyse et à la vérification des données.

Appuyer les achats en aidant à l’analyse des offres et à la sélection des fournisseurs, à la passation de contrats, à la réception et à l’entreposage des marchandises.

Appuyer les ressources humaines en préparant des descriptions de poste, en étudiant les candidatures et en présélectionnant les candidats.

Aider pour les audits et la conformité en étudiant les contrôles internes, les systèmes de prévention des fraudes, les politiques de CRS et les règlements des bailleurs de fonds.

Appuyer la sécurité en étudiant les protocoles et les manuels de sécurité et en les mettant à jour si nécessaire.

Principales relations de travail

Interne : Représentant résident de CRS, directeur des programmes, directeur des opérations, gestionnaires de programmes, personnel des finances, de la chaîne d’approvisionnement et des ressources humaines

Externe : Organisations partenaires de CRS

Qualifications requises

Avoir le diplôme de 2ème ou 3ème cycle (Bac + 5) dans un domaine équivalent (par ex. développement économique, agriculture, santé, entreprises, administration, finances, ressources humaines, chaine d’approvisionnement)

Avoir obtenu son diplôme dans les 24 mois précédant octobre 2022

Avoir au moins 6 mois d’expérience professionnelle pertinente (par ex. stages, bénévolat ou expérience professionnelle rémunérée)

Excellentes compétences orales et écrites dans la langue officielle du pays (français ou anglais)

Être citoyenne de la Guinée

Aptitude à évoluer dans un environnement de collaboration multiculturelle

Prête à voyager (jusqu’à 10-15% du temps)

Qualifications souhaitées

Compétences solides en analyse, résolution de problèmes et de recherches de solutions

Flexible, proactive, stratégique

Bonnes capacités en gestion des relations (capacité à collaborer avec des personnes d’origines diverses)

Bonnes compétences en présentation et animation

Compétences au niveau de toute l’agence

Tous les employés de CRS doivent montrer, dans l’accomplissement de leurs rôles et responsabilités, l’exemple des compétences de CRS, qui sont basées sur la mission, les valeurs et les principes directeurs de l’agence.

Intégrité

Redevabilité et gestion rationnelle

Construire des relations

Développer les talents

Amélioration continue et innovation

Esprit stratégique

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail.

En postulant à cet emploi, je comprends et reconnais que CRS exige de son personnel qu’il traite toutes les personnes avec dignité et respect et qu’il prévienne activement le harcèlement, la maltraitance, l’exploitation et le trafic d’êtres humains. De plus, je comprends que si je suis un (e) candidat (e) retenu (e), je serai soumis(e) à une vérification approfondie des antécédents et que mes références personnelles / professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux sujets susmentionnés relatifs à la protection.

CRS est respectueux de l’égalité des chances et encourage vivement les candidatures féminines. CRS offre des meilleures conditions de travail pour les femmes allaitantes au bureau et pendant les voyages / visites de terrain.

NB : Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Si vous souhaitez postuler, veuillez cliquer sur ce lien :

https://www.crs.org/about/careers/junior-professionals?lang=fra au plus tard le 30 juin 2022 à 12 heures.

Fait à Conakry le 10 mars 2022