Aux services concernés.

C’est avec beaucoup de regret que j’ai lu sur votre site un article parlant d’une sanction que les américains m’ont infligé en mettant mon nom sur la liste de OFAC sans me donner l’occasion de m’expliquer pour que l’opinion publique puisse avoir une opinion plus précise sur cette accusation injustifiée que je conteste dans son fonds et dans sa forme.

Ce dossier étant très sensible et étant une personne très connue en république de Guinée pour y être née et avoir vécu tout le temps, méritait un contact de votre part pour un droit de réponse.

En raison du respect que j’éprouve pour votre site, je me permets d’apporter la précision suivante :

1- Dans les années 2013 et 2014, Monsieur le Président Alpha Condé m’avait demandé de trouver un opérateur qui serait disposé à investir pour construire un marché public parce qu’il avait l’intention de dégager les femmes vendeuses de la rue et des trottoirs.

En cours d’une de mes rencontres par hasard avec Monsieur Tajeddine, ce dernier à manifester son accord de venir à Conakry pour étudier le projet et c’est ce qui fût fait.

Je l’ai effectivement introduit et le Président a constitué une commission dont la plupart des membres sont encore vivants à Conakry et qui peuvent en témoigner en cas de besoin, et qui était composée par un de ses conseillers, Madame la Maire de Matam de l’époque et d’autres personnes.

Après cette introduction, ma mission s’est terminée.

Le promoteur a négocié avec la commission et signé un accord pour réaliser le marché moderne de Bonfi qui existe actuellement et qui est opérationnel.

Je n’ai assisté à aucune négociation et ma signature n’est nulle part et je n’ai aucune action dans cette société et je n’ai fait aucune opération commerciale ou financière avec l’opérateur économique en question ou sa société.

Ma mission s’est limitée à son introduction en tant que citoyen pour m’acquiter de mes obligations.

2- L’opérateur économique en question c’est-à-dire Monsieur Tajeddine a été inscrit sur la liste de l’OFAC sauf erreur de ma part dans les années 2017 ce qui fait que lorsque je l’ai introduit en Guinée, il n’était pas sous sanction et je ne peux pas deviner qu’il est un des financiers du Hezbollah comme l’affirme l’OFAC.

3- Je n’ai de lien financier avec aucun parti politique au Liban et je défie quiconque de prouver que j’ai transféré un seul dollar au Hezbollah ou à un parti politique quelconque du Liban.

J’ai déjà confié le dossier à mon avocat à Conakry pour engager auprès de l’OFAC une demande de retrait de mon nom en fournissant toutes les informations en espérant que la justice sera l’élément essentiel de la décision de l’OFAC.

4- J’ai reçu le vendredi 4 mars 2022 une communication téléphonique de l’Ambassade des ETATS UNIS d’Amérique en Guinée m’informant de la décision de l’OFAC. L’interlocuteur m’a dit que l’Ambassade serrait à ma disposition au cas où je changeais de comportement.

J’ai expliqué au même interlocuteur de l’Ambassade que cette accusation n’est pas justifiée et que l’introduction que j’ai faite auprès des autorités Guinéennes avait pour but d’aider la Guinée qui avait besoin d’un tel projet et je l’ai fait par devoir en tant que patriote en non pas pour aider l’opérateur économique.

Mon avocat a préparé une lettre qu’il enverra lundi à l’Ambassade des ETATS UNIS d’Amérique en Guinée pour donner des explications et en précisant qu’en cas de besoins, je me mets à sa disposition pour toute information complémentaire ou pour toute clarification pour que nous combattions tous l’injustice, qui constitue le mal de ce monde.

Je vous prie de bien vouloir diffuser cette déclaration au titre de droit de réponse.

Je vous remercie.

Ali Saadi