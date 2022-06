AG/UFR: Saikou Yaya  répond à Dansa Kourouma et conseille le CNRD

En tête-à-tête avec les jeunes de l’Axe le jeudi 9 juin 2022, le président du Conseil national de la transition demandait à ses interlocuteurs quel profit ont-ils pu bien tirer de leurs onze années de manifestations sous Alpha Condé. Une interrogation à laquelle le Secrétaire exécutif de l’UFR a tenté une réponse ce samedi 11 juin, à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire du parti. »J’ai entendu un des membres du CNRD, parce que c’est de cela qu’il s’agit, appeler les jeunes de la dorsale pour dire : ‘pendant 11 ans, vous vous battez, qu’est-ce que vous avez réussi ?’. Mais c’est même idiot », a rétorqué Saikou Yaya Barry, à l’entame de son speech. En tentant de répondre à la question, il a enseigné que ces jeunes ont réussi à affaiblir un pouvoir « moribond ». Toute chose ayant permis au CNRD d’arriver au pouvoir. « C’est parce que ces jeunes de la dorsale, de N’zérékoré, de Yomou se sont battus. Il y a eu des morts d’hommes. Il y a eu des sacrifices humains », a-t-il rappelé, tout en demandant au CNRD de ne pas banaliser ces sacrifices, au risque de voir la malédiction s’abattre sur lui, selon les termes de cet ancien parlementaire.Poursuivant, Saikou Yaya Barry a fait noter qu’elles sont nombreuses, ces personnes à formuler le souhait que cette transition soit la dernière. Un vœu pieux qui tonne mal dans les oreilles de l’orateur qui demande à son tour à ces personnes comment cette transition peut-elle être la dernière transition si le CNRD ne s’ouvre pas aux partis politiques ? « Ça ne marchera pas », a juré M. Barry.Aussi, il a fait un clin d’œil à cette autre catégorie de personne qu’il a appelées « des petits escrocs, des businessmen de la crise » qui, aux dires du Secrétaire exécutif de l’Ufr, sont en train d’induire le CNRD en erreur. « Et ils vous demandent de l’argent, parce que vous avez la Banque centrale », a-t-il relevé.Tentant de faire une démarcation entre un cadre de concertation et un cadre de dialogue, Saikou Yaya Barry dira que que dans un cadre de concertation, c’est l’autorité qui décide. « Si vous vous asseyez, vous discutez, ils sont libres de prendre en compte vos préoccupations ou pas. La preuve : à la concertation au Palais du peuple après le coup d’État, ils nous ont demandé des mémos non ? Normalement, ils devaient tenir compte de ces mémos pour faire la Charte. Mais ils ont mis ça à la poubelle. Ils en ont fait ce qu’ils veulent. C’est ça, la concertation. Alors qu’au dialogue, on vient à part égale. Chacun avec ses idées. Il y a un médiateur. Les conclusions s’imposent à tout un chacun : à eux, CNRD, à nous, partis politiques. Mais tu entends des petits malins dire dans la presse que les partis politiques refusent le dialogue. Ne confondez pas le dialogue et la concertation », a-t-il exhorté.Pour Saikou Yaya Barry, les partis politiques qui influencent la vie publique dans ce pays sont assez connus, ainsi que les partis politiques légitimes.

« Mais si vous avez un dédain vis-à-vis de ces partis politiques, voulez changer la donne, vous voulez un leader que vous portez au dos, ça ne marchera pas. Il y a trois grandes formations politiques en Guinée. Si on part aux élections, les alliances se feront autour de ces trois grandes formations politiques : c’est l’UFR, c’est l’UFDG et c’est le RPG. Alors, vous ne pouvez pas organiser les élections à notre insu. Vous ne pouvez pas faire le travail des partis politiques à leur place. Vous ne pouvez pas non plus présenter un candidat à vous », a-t-il mis en garde en concluant.