AG post-putsch: la joie et l’émotion des retrouvailles, Alpha, Kassory, le RPG tente de renaitre

Après un long moment de trêve, l’ancien parti au pouvoir, a repris ses assemblées générales ce samedi 4 juin, à son siège national de Gbessia. Ladite réunion était initialement prévue pour 10H. Mais jusqu’à 11H 30, les chaises vides y étaient plus nombreuses que les militants.

Il a fallu attendre l’arrivée et l’installation des cadres du parti pour qu’on assiste à une forte affluence des militants et sympathisants, à 12H précises. Toute chose qui a dû baliser le chemin vers la tenue de la réunion après la prestation artistique.

Présidée par le Secrétaire administratif du parti, Lansana Komara, la cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs cadres du RPG Arc-en-ciel et de ses alliés, notamment Dr Saloum Cissé, Hadja Nantou Chérif Konaté, Kiridi Bangoura, Hady Barry, Tidiane Traoré, Sory Sow, Domani Doré, Marc Yombouno, M’bany Sangaré, Aly Kaba, Dr Zalikatou Diallo, Souleymane Kéita, Sékou Condé et Bond Diabaté.

Dans sa communication introductive, le Secrétaire général Saloum Cissé a parlé de l’importance de l’assemblée générale de ce samedi. « Parce que depuis le 5 (septembre 2021, ndlr), c’est aujourd’hui qu’on a repris les assemblées à notre siège. La présence des uns et des autres me réconforte. Parce que certains croyaient que le RPG est déjà mort. Mais votre présence de ce matin prouve que le RPG vit et vivra, s’il plaît à Dieu », a-t-il d’emblée placé.

Citant un adage, l’orateur a poursuivi en disant : « la souffrance unit plus que la joie », avant de rappeler l’historique de sa formation politique en ces termes : « le RPG a une histoire. Et l’histoire-là est riche. Mais ce qui est important à souligner au niveau de cette histoire, c’est qu’elle a été incarnée par des hommes de valeur et de conviction. »

Tout en saluant le courage, l’engagement et l’abnégation des militants, il a envoyé une pensée pieuse à certains personnages du parti récemment rappelés à Dieu. Cela, à travers l’observation d’une minute de silence en leur mémoire.

L’honneur est revenu au Dr Sékou Condé de présenter le rapport d’activités du RPG Arc-en-ciel depuis le lendemain du coup d’État. Mais avant, il s’est réjoui de l’évolution de sa formation politique depuis la prise du pouvoir par le CNRD, le 5 septembre 2021.

« C’est le moment de saluer la manifestation de notre attachement aux idéaux et à la vision de notre bien-aimé leader, le Pr Alpha Condé à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Dans le même ordre, nos pensées vont vers le président du Conseil national exécutif provisoire, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et vers tous nos camarades emprisonnés en ce moment », a exprimé Dr Sékou Condé.

A propos, poursuivra-t-il, nous invitons la justice à faire valoir le droit basé sur la présomption d’innocence. »En effet, aux dépens des enseignements du Pr Alpha Condé, nous avons laissé notre marque dans l’histoire de ce pays en gardant la sérénité, la patience et l’abstention à toute forme de violences, malgré les circonstances difficiles de notre départ du pouvoir », a-t-il déclaré.

De son côté, le président de séance, Lansana Komara, a invité les uns et les autres autour de l’unité d’actions qui a toujours caractérisé le RPG Arc-en-ciel.