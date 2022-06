Affaire projet de prison de Yorokoguia : deux Guinéens et un Espagnol poursuivis (Procureur)

Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry vient de joindre l’acte à la parole. Mercredi, il avait promis de signer le document de poursuites judiciaires contre les acteurs de la construction de la maison centrale de Yorokhoguiah située à Dubréka.

Ce 9 juin 2022, il a engagé des poursuites contre trois acteurs clés du dossier. Il s’agit de Aliou Barry, ancien Directeur national adjoint de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice, de Marcel Kolomou, ancien Directeur national des Infrastructures judiciaires et pénitentiaires, et José Luis Riviera FERRER, représentant de la société CIERZO INVERSIONES SA. Ces cadres sont poursuivis pour « des faits présumés de détournement, concussion, corruption et complicité commis au préjudice de l’État guinéen. »

Cette affaire est liée à la construction de la maison centrale de Yorokhoguiah et sept autres prisons à l’intérieur du pays dont la convention entre la société espagnole et l’État guinéen avait été signée depuis 2014.

Le 29 avril 2015, la pose de la première pierre de la maison centrale de Yorokhoguiah avait été faite par le ministre de la Justice d’alors, Me Cheick Sacko. Mais depuis, le projet est resté en l’état alors que plus de 4 milliards avaient été payés par l’État guinéen, à en croire Charles Wright.