Affaire Nabaya Gate : Tibou Kamara devant un juge de la CRIEF, Zenab attendue en avril 

Soupçonné de détournement de deniers publics, l’ancien ministre de l’Industrie et porte-parole de la Présidence Tibou Kamara est arrivé à la Cour de répression des infractions économiques et financières en compagnie de ses avocats Me Santiba Kouyaté et Me Joachim Gbilimou, a constaté Guinéenews.

Tibou Kamara et ses avocats sont arrivés dans les environs de 10 heures. Devant le juge de la CRIEF, nous a indiqué une source proche du dossier, il a été signifié à l’ancien ministre d’Alpha Condé que son audition est plutôt programmée à 12 heures. Et que, c’est Zenab Nabaya Dramé qui devrait être auditionnée à 10 heures.

» Malade « , Zenab est attendue en avril

Selon notre source, les avocats de l’ancienne ministre en charge de la formation professionnelle ont transmis à la Cour des documents médicaux attestant qu’elle est malade et qu’elle ne sera en Guinée qu’en avril.

Tibou Kamara est soupçonné de complicité de détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens par l’ancienne ministre de l’Enseignement professionnel Zenab Nabaya Dramé, qui a été auparavant directrice administrative et financière au ministère de la Santé. L’information avait été révélée en novembre 2020 par une enquête de Guinéenews. À l’absence de la principale mise en cause Tibou Kamara sera-t-il inculpé ?

Nous y reviendrons.