Affaire Nabaya Gate : Tibou Kamara à la CRIEF (constat)

Soupçonné de détournement de deniers publics, l’ancien ministre de l’Industrie et porte-parole de la Présidence, Tibou Kamara, a été aperçu ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et financières (par Guineenews) en compagnie de ses avocats Me Santiba Kouyaté et Me Joachim Gbilimou. Celui-ci nous a confié, à 11 heures pile, que l’audition de son client n’a pas encore commencé.

D’autres sources ont indiqué à Gunéenews que son audition, initialement prévue dans la matinée, a été reportée à 12 heures.

Tibou Kamara est soupçonné de complicité de détournements de plus de 200 milliards de francs guinéens avec l’ancienne ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Zenab Nabaya Camara, qui a été auparavant directrice administrative et financière au ministère de la Santé.

L’information avait été révélée en novembre 2020 par une enquête de Guinéenews. À l’absence de la principale mise en cause Tibou Kamara sera-t-il inculpé ?

Nous y reviendrons