Au lendemain de la publication des conclusions de l’autopsie faite sur le corps de Thierno Mamadou Diallo, sa famille a rencontré ce mardi 7 juin le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry. Au cours de ce tête-à-tête, celle-ci a demandé à pouvoir ‘’enterrer ‘’dignement’’ son fils et ne veut surtout ‘’aucune récupération politique’’ de ses obsèques.

« A l’unanimité la famille a décidé de procéder à l’enterrement du corps au cimetière central de Cameroun. Nous remercions tous ceux qui ont compati à notre douleur suite aux décès de Thierno. Mais, nous invitons tout le monde au calme. La famille ne veut s’associer à personne pour une manifestation. Elle a décidé de l’enterrer dignement comme l’ont recommandé les principes de l’islam », a déclaré Elhadj Mamadou Barry, l’oncle du défunt.

A ceux envisageraient de faire une récupération de ces funérailles et appeler à un quelconque mouvement, la famille de la victime rappelle qu’elle n’est associée à « aucun parti politique encore moins un mouvement social’’.

« Thierno Mamadou est un fils guinéen qui a été tué injustement, mais nous ne voulons aucune récupération politique de personne. Pour la mémoire de la victime, nous demandons à tout le monde de s’abstenir de toute récupération politique », a martelé le porte-parole de la famille de Thierno Mamadou Diallo.

Pour sa part, le Procureur général près de la Cour d’Appel s’est d’abord réjoui de cette démarche avant de réitérer son ferme engagement à aller au bout de cette affaire.

Par ailleurs, Charles Wright n’a pas manqué de rassurer la famille de la victime en ces termes : » nous restons du côté de la famille pour leur dire une fois de plus, en notre qualité de représentant du ministère public, nous resterons et demeurerons à leurs côtés pour toute éventuelle menace venant de qui que ce soit. Et nous pouvons leur garantir d’ores et déjà que la justice, à travers une enquête transparente, est en train de faire son travail et continuera à l’informer de l’évolution de la situation dans la limite du secret de l’enquête. »