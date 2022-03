Affaire Mariama Bobo Vs Ajimi : un nouveau rebondissement dans le dossier !

Après les incidents ayant conduit à une suspension, l’audience dans le dossier Bobo Baldé contre Mouctar Ajimi, a repris finalement dans l’après-midi de ce mardi 22 mars, a-t-on constaté sur place.

A la reprise, un courrier venu de la maison centrale et qui est adressé au Procureur, a été porté à la connaissance de l’auditoire. Un courrier auquel est joint le bulletin de santé de l’accusé. Selon ce document, Mouctar Ajimi souffrirait d’une hypertension artérielle sévère. Ce qui nécessite, recommande-t-on dans ledit document, une prise en charge permanente.

Réagissant à cette situation, l’avocat de la partie civile, Me Tohon a affirmé que ce bulletin sanitaire ne devrait pas être pris en compte dans cette procédure. Dans la mesure où, justifie-t-il, ce n’est pas le tribunal qui a demandé un bilan de santé ni la partie civile’’. En conséquence, l’avocat estime qu’il n’y voit aucun besoin de verser ce rapport à ce dossier. C’est juste une distraction, dénoncera-t-il.

En revanche, quant à la défense, ce nouveau rebondissement est à prendre au sérieux. » Mon client fait tout le temps des crises à la Maison centrale et s’il meurt par faute de prise en charge, on ne parlera plus de ce procès », prévient-t-il.

A cause de l’état de santé décrit dans ce bulletin de santé qui vient d’être versé au dossier, le Procureur a demandé une mise en liberté du prévenu afin d’éviter, soutient-il, le pire.

Après avoir écouté toutes les parties, le tribunal a finalement ordonné, d’une part, la mise en liberté de l’accusé et le paiement d’une caution équivalent à 50 millions de francs guinéens et de l’autre part, il a renvoyé le dossier au 19 avril.

Une dépêche de Mamadama Sylla, stagiaire à Guinéenews