Affaire Cellou-Patrimoine bâti : « l’Etat a demandé le renvoi du dossier » (Avocat)

L’audience en référé sur l’affaire de domicile de Cellou Dalein Diallo contre le Patrimoine bâti public et l’Agent judiciaire de l’Etat s’est ouverte ce 23 février 2022 au tribunal de première instance de Dixinn. A la demande de l’Etat, l’affaire a été renvoyée au 25 février prochain pour lui répliquer à l’assignation que lui a faite le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Me Paul Yomba Kourouma, avocat de Cellou Dalein explique les raisons de ce renvoi : « les hostilités ont été ouvertes. L’Etat guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l’assignation, aux pièces produites par le président Cellou Dalein Diallo. Vu l’urgence, la célérité qu’il y a, les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu’ils puissent vraiment répondre pièces par pièces aux documents produits par le président de l’UFDG. L’affaire a été donc renvoyée au vendredi 25 février pour la poursuite des débats »

Paul Yomba se dit convaincu de la victoire de son client dans cette affaire, si c’est le droit qui est dit : « Si le juge revêt sa toge de magistrat réellement, s’il exerce le sacerdoce tel qu’il a été investi, si réellement il n’y a pas d’implication extérieure, parce que le prince peut toujours intervenir dans les questions de cette nature et d’ailleurs quand on dit que nous irons jusqu’au bout c’est-à-dire que vous ayez raison ou pas, nous procéderons, si le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et à être vraiment déclaré propriétaire de ces lieux. »

Dans un courrier, le Directeur général du Patrimoine bâti public a demandé à Cellou Dalein Diallo de libérer le bâtiment qu’il occupe à Dixinn, parce qu’il appartiendrait à l’Etat. Mais le président de l’UFDG affirme qu’il a obtenu le terrain sur lequel est bâtie sa maison en l’achetant avec le Patrimoine bâti à hauteur de 406 millions GNF en 2000. Un montant qu’il a obtenu grâce au prêt de la banque Société Générale.