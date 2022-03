Affaire Bobo Vs Ajimi au TPI de Mafanco : l’audience suspendue

Poursuivi pour « flagrant délit de coups et blessures volontaires » sur la personne de Mariama Bobo Baldé, le ressortissant libanais Mouctar Ajimi a, à nouveau comparu devant le Tribunal Première Instance (TPI) de Mafanco.

Cette audience a été celle d’une confrontation entre le prévenu et la plaignante.

Prenant la parole, Mouctar Ajimi a nié les faits qui lui sont reprochés. Dans ses explications, il a déclaré même n’avoir jamais vu la plaignante auparavant : « c’était juste un accident et je me suis arrêté après l’accident. C’est quand j’ai vu des personnes venir vers moi que j’ai fui. J’ai appelé mon employé et on l’a amenée à l’hôpital où ils lui ont fait des scanners. Par la suite, nous avons payé les produits qui étaient prescrits dans l’ordonnance et réparé la moto. Je connais pas cette dame, je ne l’ai jamais vue. Après l’accident, il n’y a eu aucun échange ni de geste péjoratif. «

En attendant témoignages à charge de la plaignante, l’audience est suspendue par le juge audiencier en raison des perturbations dans la salle.

Nous y reviendrons.

Une dépêche de Mamadama Sylla, Stagiaire à Guinéenews