Affaire audio d’Alpha Condé: voici ce qui est reproché à Khalil Kaba (officiel)

« Au cours des investigations diligentées, il s’est avéré que Dr M’bemba Kaba, médecin personnel du Pr Alpha Condé se trouvant à son chevet a été appelé par Dr Ibrahima Khalil Kaba. Ce dernier lui a demandé de procéder à l’enregistrement audio du Pr Alpha Condé pour connaître son avis sur la gestion future du parti RPG Arc-en-ciel après la soi-disant désignation de Dr Kassory Fofana à la tête du Comité exécutif provisoire dudit parti. Chose demandée, chose faite. Ainsi, le Médecin-Général à la retraite, après avoir fait un enregistrement clandestin du Pr Alpha Condé, a transféré le 4 mars 2022 via telegram le fichier audio à Dr Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères, et Ibrahima Konaté, proche de Kassory Fofana. Régulièrement entendu, les intéressés ont reconnu les faits », a expliqué la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

La Gendarmerie nationale soutient que « des indices concordants » pouvant conduire à la poursuite contre l’ancien ministre des Affaires étrangères et le médecin du Pr Alpha Condé pour « atteinte à la vie privée » et traitement non autorisé de données personnelles. Ils seront présentés prochainement au procureur de la république près le Tribunal de première instance de Dixinn.

Déjà, ces deux personnes citées ont été arrêtées depuis le 22 mars et détenues au Haut-commandement de la Gendarmerie nationale.