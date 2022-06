Activités gouvernementales à Kankan : les grands axes du conseil interministériel de ce mardi 

Le Conseil interministériel de ce mardi 31 mai s’est déroulé à Kankan, capitale de la région naturelle de la Haute Guinée. C’était sous la présidence du Premier ministre, Mohamed Béavogui, a-t-on constaté sur place.

Au sortir de ce conseil interministériel, le Porte-parole du gouvernement et ministre de l’Habitat et l’Urbanisme, Ousmane Gaoual Diallo, est revenu sur les grandes articulations de cette cession ordinaire délocalisé : «le Conseil interministériel est une séance préparatoire pour le Conseil des ministres. Trois ministres avaient des communications aujourd’hui notamment le ministre chargé du Tourisme, celui en charge des Télécommunications et celui de l’Economie et des Finances. Les discussions ont porté sur ces trois thématiques sectorielles et la préparation relative à la Loi de Finances Rectificative (LFR) qui aura lieu courant du mois de juin 2022 ainsi que la communication que le chef du gouvernement va faire une déclaration sur la politique générale du gouvernement devant les conseillers nationaux de la transition. »

Dans les divers, il a laissé entendre qu’ils ont abordé la suite de la mission non seulement dans la région administrative de Kankan mais aussi, l’étape suivante à Labé.

