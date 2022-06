Acte 10 du COCOFCI : cette belle moisson pour Aicha Nanette Conté en Côte d’Ivoire

La ministre de la Promotion féminine de l’Enfance et des Personnes vulnérables vient de prendre part au 10eme anniversaire du Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire tenu du 23 au 25 juin sous le thème : « Valorisation des compétences féminines : quel impact pour la transformation de l’Afrique ».

A cette cérémonie solennelle, Mme Aicha Nanette Conté était entourée de plusieurs cadres de son département, ainsi que des représentants des institutions internationales établies en Guinée.

Il s’agit notamment de la directrice nationale de la Promotion féminine et du Genre, de la chargée du programme Genre et Autonomisation des femmes et des personnes handicapées, du point focal Genre du PNUD en Guinée et de la présidente de la Confédération nationale des femmes entrepreneures de Guinée.

L’objectif vise à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays autour d’un partage d’expérience entre la République de Côte d’Ivoire et la République de Guinée en vue de permettre à la Guinée aussi d’initier à son tour le compendium des compétences féminines de Guinée sous la dénomination de COCOFGUI.

A sa descente d’avion, la délégation guinéenne a été accueillie par Mme Euphrasie Kouassi Yao, ministre conseillère spéciale du président Alassane Dramane Ouattara, chargée du Genre.

En ces termes « Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes disposés à partager avec vous notre expérience du programme COCOFCI qui, aujourd’hui, reste un des meilleurs programmes d’accompagnement et d’autonomisation des femmes en Afrique avec sa base de données de plus 15.000 compétences féminines enregistrées ».

Motif de fierté pour la ministre de la Promotion féminine de l’Enfance et des Personnes vulnérables qui s’est réjouie de l’honneur qui lui été fait de porter la voix du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, à ce grand événement qui fédère tous les acteurs impliqués dans la promotion des compétences féminines en Afrique.

Au cours d’un tête-à-tête avec son homologue guinéenne, Mme Nassénéba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a réitéré sa volonté de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays mais, aussi mutualiser leurs expériences sur ces sujets transversaux qui sont les fer de lance des actions que mènent les deux ministères. Tout ceci dans l’optique de mettre un accent sur la valorisation des compétences féminines dans le Développement Durable et la consolidation de la paix en Afrique.

Dans sa prise de parole, Aicha Nanette Conté a indiqué que cette rencontre est une logique de l’immersion gouvernementale récemment effectuée dans les différentes régions guinéennes, qui a permis à l’ensemble des membres du gouvernement d’être en contact direct avec les populations.

De là, la délégation guinéenne s’est rendue au ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté où la ministre, Mme Myss Belmonde Dogo les a reçus.

Lors de cet entretien , les Ministres ont échangé essentiellement, sur les stratégies de lutte contre la pauvreté; et notamment les actions menées par le ministère durant ces trois (3) dernières années de période #COVID19.

Dans un futur proche, les Ministres ont émis le souhait d’intensifier la coopération dans le but de mutualiser leurs efforts dans ce domaine.

A la faveur de leur rencontre avec le chef de la municipalité de Cocody, les émissaires guinéens ont eu droit à des discussions avec le maire Jean-Marc Yacé qui a présenté les différentes politiques mises en place par la mairie afin d’être plus proche des populations ainsi que les politiques pour l’autonomisation et le renforcement des femmes de ladite commune.

A titre illustratif, un programme ayant permis de réunir les femmes de la commune de Cocody en groupements qui, avec l’appui de certaines banques partenaires, ont pu bénéficier des prêts avec des taux de remboursement très faibles pour le développement de leurs différentes activités.

En marge de la célébration des 10ans du COCOFCI , Aicha Nanette conté a participé à une table ronde ministérielle sur le thème : « Contraintes et Bonnes Pratiques de la valorisation des compétences féminines » où elle a salué le choix de ce thème si important; car je cite » les femmes veulent valoriser leur compétence via des emplois équitablement rémunérés, mais elles se heurtent à une série d’obstacles socio-économiques persistants; identifier et quantifier ces obstacles nous permettra de mettre au point des mesures d’ordre politique plus judicieuses pour les éliminer »

A la suite de sa participation à ce panel ministériel, Aicha Nanette Conté a procédé à la signature officielle du protocole d’accord de partenariat entre la Côte d’Ivoire et la Guinée pour la mise place du COCOFGUI Guinéen.