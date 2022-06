Accusé d’avoir giflé un policier, le ministre Bachir Diallo donne sa version des faits

Une occasion que le ministre Bachir Diallo a saisie pour donner, pour la première fois, sa version des faits sur la prétendue gifle infligée à son subordonné, le capitaine Soumah.

Sur la question, le ministre ministre Bachir Diallo s’est montré catégorique en rejetant en bloc cette accusation. Par contre, il aurait juste fait reculer ce dernier avec la main gauche.

«On a dit que j’ai giflé un policier. C’est faux! je ne l’ai jamais fait. Quand je suis descendu de mon bureau, j’ai dit trouvé l’agent que j’avais simplement reculé avec la main gauche dans laquelle j’avais mon téléphone. C’était devant les gens. L’acte s’est passé exactement comme tel. Mais chaque chose a son temps pour être évoqué. Ce n’est pas en ce moment que moi j’allais venir devant vous pour me justifier, et ça c’est passé exactement comme ça. L’intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté ce jour peuvent temoigner», a-t-il expliqué.