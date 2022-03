Accompagnement de la transition : que nous reste-t-il à prouver ? Par Aliou Bah du MoDel

Quelles que soient les compétences supposées ou réelles du chauffeur, on ne reste dans le véhicule qu’il conduit qu’en ayant connaissance de sa destination et du temps estimatif du trajet.

Parlant de la transition en cours, il faut vraiment être de mauvaise foi pour nier l’accompagnement dont le CNRD a bénéficié de la part de la classe politique et des organisations de la société civile depuis le 5 septembre 2021.

Il faut toutefois préciser que cela n’a été fait ni pour favoriser ni pour défavoriser qui que ce soit; c’est-à-dire que c’est la chute du dictateur et la renaissance de l’espoir qui ont été avant tout applaudi et soutenu.

En fait, dans la logique du combat qui a été mené contre le troisième mandat, son parachèvement a été salué par les populations et les acteurs représentatifs des organisations politiques et sociales. Cela indique leur engagement dynamique à soutenir L’INTÉRÊT DE LA GUINÉE au-delà des intérêts individuels et claniques.

Parmi les initiatives remarquables menées dans ce sens, il y a le consensus tacite sur le principe d’une transition apaisée, les plaidoyers et lobbying pour une meilleure compréhension et un soutien des partenaires internationaux de la Guinée, la sensibilisation des militants et activistes, le rassemblement de la classe politique en des plateformes de propositions et le dépôt des mémorandums aux autorités de transition, les appels au calme et à la sérénité à l’endroit des populations etc.

En dépit de tout, qu’avons-nous de rassurant ? Faut-il embrasser les dirigeants par la bouche et congeler nos cerveaux sous prétexte d’une patience hypocrite et préjudiciable ? Alors il est urgent de définir consensuellement le chronogramme et la durée de la transition sur la base des axes prioritaires qui permettent le retour à l’ordre constitutionnel.

Aliou BAH

#MoDeL