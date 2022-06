Accident mortel de Tondon : le bilan revu à la hausse

La catastrophe routière survenue samedi dernier, dans la localité de Soriya, sous-préfecture de Tondon, au PK 28 de Koubia vers Kaléta, va certainement marquer les esprits pendant longtemps, avec le lourd bilan qui en a découlé, à savoir :10 morts et 22 blessés.

Mais, pour sûr, cet accident va davantage s’incruster dans notre subconscient, avec la dernière information que la gendarmerie routière vient de nous rapporter. Nous apprenons, en effet, que le dernier bilan est à la hausse. A ce jour, le nombre de morts est passé de 10 à 13. Trois des 22 blessés auraient rendu l’âme à l’hôpital. La gravité des blessures enregistrées explique cette évolution du nombre des victimes mortelles. Pour rappel, il est monté crescendo de 09, sur place, (sur les lieux de l’accident), à 10, peu après. Puis nous atteignons aujourd’hui, le chiffre fatidique de 13, au total. Nous espérons bien que cette lugubre et satanée liste de morts s’arrête enfin.

En attendant, nous suivons attentivement l’évolution de cette tragédie qui a ému le pays tout entier.

C’est le lieu de rappeler que le gouvernement a publié un communiqué dans lequel il a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Il a aussi invité les usagers à la prudence et au respect strict du code de la route.

Mais, nous pensons qu’il faut faire plus. La lutte contre les accidents passe par la participation active de tous dans le renforcement de la prévention routière. Les axes à définir et à mettre en œuvre dans ce cadre sont nombreux et leur mise en application demande la participation effective et déterminée de chacun de nous. Espérons seulement qu’on y parvienne dans un proche délai.