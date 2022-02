Accident de la route à Kénien : un homme et son enfant tués, sa femme grièvement blessée 

Un grave accident de la circulation vient de coûter la vie à un homme et son enfant à Kénien, dans la commune de Matam, à Conakry.

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime, le père de famille, était sur une moto sur laquelle il transportait son enfant et épouse, en direction de Madina.

« Coincé par un autre usager, il a violemment heurté un camion des éboueurs appartenant à une société de la place. Et au regard du choc, l’homme et son enfant ont rendu l’âme sur place. Son épouse est fortement blessée et a besoin d’être admise aux urgences », nous a expliqué un témoin de la malheureuse.

Une situation qui a provoqué une longue file de bouchons depuis Dabondi jusqu’aux lieux de la survenue du drame.