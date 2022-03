Le siège national du RPG Arc-en-ciel situé à Gbessia, a enregistré ce jeudi 10 mars des incidents entre pro et anti Kassory. Malgré ces heurts, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a finalement livré son discours sans la sonorisation.

Devant la presse, Ibrahima Kassory Fofana s’est réjoui de la ‘’lourde responsabilité’’ que le Bureau Politique National (BPN) et le Comité Central viennent de lui confier.

« Chers militants, je vous rassure que pour cette mission exaltante. Je m’engage à ne ménager ni mon temps ni mes efforts pour faire face aux enjeux politiques importants du moment. Il s’agira, entre autres, de redynamiser le parti avec les uns et autres pour accompagner pacifiquement et activement le processus de transition. Il s’agit de se préparer pour les élections communales, législatives et en fin le scrutin présidentiel (…). J’exprime toute ma fierté de l’acte historique que vous venez de poser en désignant ma modeste personne (…). Le RPG vient de montrer que c’est un parti transversal, c’est-à-dire national (…) ».