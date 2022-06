60 ans de Total en Guinée: discours, présentations des startuppers, dîners…pour clôturer la célébration

Samedi 04 juin. Dans un réceptif hôtelier de Conakry, la célébration des 60 ans de Total Guinée, désormais TotalEnergies Marketing Guinée, s’est clôturée par un dîner auquel ont pris part personnels, anciens collaborateurs, clients, représentants de l’État, membres du corps diplomatiques… C’était aussi l’occasion de célébrer les lauréats de la troisième édition du Challenge startupper de l’année.

Installée en Guinée depuis 1962, la compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies génère aujourd’hui, selon son directeur général Adjé Kakou, plus de 100 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects. « La compagnie compte plus de 135 stations services à travers tout le pays, elle est aussi le premier acteur de la distribution de produits pétroliers dans le pays. Fiers de notre présence en Guinée depuis 60 ans, conscients de notre responsabilité sociétale, engagés pour une satisfaction maximale de nos clients… TotalEnergies Marketing Guinée c’est tout ça », a-t-il dit.

C’est un directeur fier de la présence de sa compagnie en Guinée qui accueillait les invités de ce samedi. « Autre chose, non seulement, on fête les 60 ans, mais aussi, on va célébrer quelques jeunes talents dans ce pays », a-t-il poursuivi pour annoncer les trois lauréats de la troisième édition du Challenge startupper. « Après le succès des deux premières années, nous avons lancé le 18 novembre 2021, le Challenge startupper 2021-2022. Ce challenge est organisé dans 32 pays du continent africain. En Guinée, nous avons eu 575 inscriptions dont 346 dossiers complets dans la plateforme dédiée (à cet effet). Après une sélection d’un comité de jurys de notre siège à Paris, 15 candidats ont été retenus pour accéder à la finale du concours en Guinée […] Au terme de la sélection des lauréats par le jury local, les gagnants de cette édition 2022 ont été désignés…», a-t-il expliqué.

En effet, après avoir défendu leur projet devant un jury local, les trois lauréats récompensés en 2022 sont Gbade Koivogui (dans la catégorie startup de moins de trois ans) pour son biodigesteur intelligent ; Aboubacar Sam TOURÉ (dans la catégorie du meilleur projet de création d’entreprise) pour SM Drone, qui offre un service de cartographie et de pulvérisation afin de maximiser la production, réduire les coûts, pertes dans les exploitations agricoles et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Quant à Rabiatou Diallo, elle a remporté le prix de la meilleure entrepreneuse pour son centre Raby et les enfants est un centre de développement de potentiel et de promotion de leadership pour enfants notamment les jeunes filles.

« J’ai eu le privilège et l’honneur de piloter le Challenge startupper 2021-2022 de TotalEnergies et j’ai eu la chance de rencontrer les trois lauréats ici présents…Je peux vous dire cela a été une expérience enrichissante tant pour moi que pour les experts ( qui ont été membres du jury local), mais aussi pour les lauréats », s’en est réjoui Bouna Sylla, responsable de la formation du personnel, du développement durable, de la sûreté et des archives de TotalEnergie Marketing Guinée.

« On remercie TotalEnergie Marketing pour cet accompagnement. On a concouru et je pense qu’on a mérité ces différents prix », a exprimé Rabiatou Diallo au nom du groupe.

A signaler que le tout s’est déroulé dans une ambiance festive animée par le conteur, comédien et metteur en scène Petit Tonton et son groupe.