2 milliards de dollars, dialogue politique, Kounsitel… le Premier Ministre clarifie tout.

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement était l’invité du Journal télévisé de la RTG Koloma de ce samedi 12 mars 2022. Dans un exercice de transparence, Mohamed Béavogui a égrené le chapelet de bonnes nouvelles engrangées par son gouvernement ces derniers mois. Il a également informé ces compatriotes des efforts déployés par son équipe pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés.

Plus de 2 milliards de dollars à la disposition de la Guinée

Avec la reprise de l’accompagnement de la Banque mondialeen fin de semaine dernière, le Premier Ministre a annoncé que c’est l’ensemble des partenaires bi et multilatéraux qui entretient désormais des relations de coopération avec notre pays. La normalisation des relations avec la Banque mondiale permet à l’économie d’envisager l’absorption de 700 millions de dollars pour financer ces projets de développement. L’autre institution de Bretton Wodds, le FMI vient également d’allouer à la Guinée des Droits de tirages spéciaux (DTS) pour un montant de 284 millions de dollars. 150 millions serviront à financer des projets d’infrastructures sur la base de deux critères : l’impact et la réalisation immédiate. Mohamed Béavogui a rappelé le montant total des financements disponibles en faveur de la Guinée qui s’élèvent désormais à 2 milliards de dollars.

Nouveau contrat EDG – KPS : 14,58 millions de dollars économisés

La migration de la RTG de l’analogique vers le numérique vient également d’être acté avec la signature d’un contrat commercial d’un montant de 66 millions d’euros mis à disposition par la Banque Publique d’Investissements de France. Sur le plan énergétique, le Premier Ministre a révélé l’économie de plus de 14 millions de dollars que la Guinée vient de réaliser avec la signature du nouveau contrat entre la société Électricité de Guinée et l’entreprise KPS dans le cadre de la fourniture du courant électrique.

L’ancien fonctionnaire international a également donné plus de détails sur la subvention accordée par le Président de la Transition le Colonel Mamadi Doumbouya à 300 groupementsde femmes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Le Gouvernement continuera à préserver le pouvoir d’achat des Guinéens.

Avec la montée des prix des denrées alimentaires sur les marchés suite à la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, le Chef du Gouvernement a évoqué les mesuresappliquées afin d’alléger le panier des ménages en cette période de Carême et avant le mois de Ramadan. En concertation avec les opérateurs économiques, des dispositions seront prises dès la semaine prochaine pour davantage maitriser les prix. Ces causes externes recommandent un sens du sacrifice de la part de l’ensemble des parties prenantes. Le Gouvernement continuera à utiliser les leviers dont il dispose pour préserver le mieux que possible le pouvoir d’achat des Guinéens.

Sur le plan politique, Mohamed Béavogui a rappelé que le Ministre de l’Administration du territoire a convié les différentes plateformes politiques à une rencontre en début de semaine prochaine dans le but de finaliser le processus d’ouverture du cadre de concertation avec la classe politique. Monsieur Béavogui a également donné plus d’informations sur l’ouverture des assises nationales prévue le 22 mars prochain. Ce grand moment de concertation nationale devrait permettre à nos compatriotes de se dire les choses et surtout de se pardonner.

La population de Gaoual est passée de 30 mille à 300 mille habitants

Le Premier ministre a clos son interview par présenter les condoléances aux victimes de l’accident survenu dans la sous-préfecture de Kounsitel au début de ce mois de mars. Il a rappelé que « la ruée vers l’or » à laquelle on assiste dans cette région de la Guinée n’est pas sans conséquences sur le plan démographie. En effet, la population de Gaoual est passée,depuis la découverte du métal précieux, de 30 mille à 300 mille habitants, ce qui pose un défi aussi bien sécuritaire qu’humanitaire. Le Premier Ministre a rappelé que le Gouvernement suit de très près cette situation et que régulièrement des ministres s’y rendent pour vérifier l’application des mesures prises et prendre des dispositions pour une exploitation efficiente de l’or de Kounsitel.

Cellule de Communication du Gouvernement