Violence conjugale : une femme tente de couper le sexe de son mari à Mamou

Elle voulut me poignarder au cou, j’ai échappé. Elle fonça sous mes jambes avec le couteau. Elle fonça sous mes jambes avec le couteau. Elle voulait saisir mon sexe, je n’ai pas accepté. C’est ainsi elle me donna deux coups de couteau sur les testicules

Les multiples appels au respect des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre incitent certaines d’agresser leur époux à la moindre occasion. A Mamou, les cas n’en finissent pas où les épouses, à l’aide de couteau, menacent leur mari.

Le dernier cas en date s’est produit le mardi dernier au quartier Petel dans la commune urbaine.

Dans une bagarre, une femme, voulant sectionner le sexe de son mari, a déchiré les testicules avant de disparaitre avec les enfants.

48 heures après, la victime Souleymane s’est confiée à la rédaction de Guinéenews. Il explique les circonstances de cet incident : « ma femme s’appelle Mariama. Elle me crée souvent des problèmes. A chaque fois que je décide de la renvoyer, mes parents s’opposent. Lundi dernier, elle m’a annoncé qu’elle va m’empoisonner. Puis elle est sortie de la maison à 23h pour revenir à 4 heures. Lorsqu’elle est arrivée, elle a frappé à la fenêtre pour que je lui ouvre la porte, je ne l’ai jamais répondu. On est restés ainsi. A 7 heures, je suis allé déposer les enfants à l’école. Le soir, lorsque je lui ai demandé de sortir de chez moi, elle a refusé. Alors, j’ai pris ses valises pour faire sortir. Elle s’est jetée sur moi avec un couteau. Elle a voulu me poignarder au cou, j’ai esquivé le coup. Elle est venue s’engouffrée entre mes jambes avec le couteau. Elle voulait se saisir de mon sexe, je l’ai empêché. C’est ainsi qu’elle m’a donné deux coups de couteau sur les testicules. Je suis tombé et j’ai crié au secours. C’est ainsi qu’elle a pris la fuite . »