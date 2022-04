URBOND, une ONG au service des communautés

Présentation – L’ONG URBOND a été créée à Portsmouth (Angleterre) en 2013 par un jeune britannique d’origine guinéenne, Ousmane Dramé. Son programme phare est le combat pour une cohésion sociale de toutes les couches de la société. A date elle a réussi à réunir plus de 35 000 participants de 77 nationalités différentes à travers ses différentes activités et évènements. Ceci lui a voulu le prix de Community Innovation Award of the Year décerné par la ville de Portsmouth le 4 Novembre 2021.

En fin 2021, l’ONG a aussi crée un partenariat avec le gouvernement britannique pour but de favoriser les opportunité, le bien-être et la réussite des jeunes et de leur avenir.

En 2018 URBOND a été agrée par le MATD afin d’opérer en Guinée. L’ONG s’est installée dans la ville de Dubréka où elle a acquis un domaine de 3 hectares afin de construire un centre éducatif pour les couches démunies de la société. Elle a aussi noué un partenariat avec l’Ecole Primaire d’Application de Dubréka où elle finance chaque année des cours de révisions pour les élèves en classe d’examen de passage en 7eme année. Ce partenariat a permis de faire passer le taux d’admission de l’école de 45% en 2019 à 79% en 2021. Content de ces résultats, URBOND fourni des fournitures et manuels scolaires à plus de 300 élèves de l’école chaque année. Mieux, afin d’assurer une rétention des livres offerts pour les générations futures, URBOND a décidé en Avril 2021 de construire une bibliothèque avec une salle informatique comprenant 25 laptops pour le bonheur des élèves mais aussi de la communauté environnante.

En effet, à l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque URBOND a organisé un séjour humanitaire de 12 jours à Dubréka avec 12 volontaires du 10 Octobre au 22 Octobre 2021. Ces volontaires ont participé à la finition de la bibliothèque mais ont aussi offert quelques jours d’une clinique médicale gratuite avec des chek-ups car parmi les volontaires il y avait un docteur et une pharmacienne qui ont tenu a contribué de leurs compétences. L’inauguration a eu lieu le 20 Octobre 2021 et a connu la participation des autorités locales de la ville, l’ambassade de Grande Bretagne et les autorités locales de du ministère de l’éducation. L’ONG s’est engagée à offrir gratuitement aux élèves et aux enseignants des cours d’informatique tout au long de l’année scolaire.

Mentions Spéciales :

-URBOND a scellé un partenariat avec l’ambassade de Grande Bretagne afin de fournir des ateliers de sensibilisation aux parents d’élèves et enseignants sur le maintien des jeunes filles à l’école.

-Chaque année en Novembre URBOND organise un gala de levé de fonds à Portsmouth dans un complexe hôtelier afin de supporter le projet d’éducation des enfants en Guinée. Cette année, le gala a eu l’honneur de recevoir une délégation de l’Ambassade de Guinée en Angleterre conduite par Mr. Frédéric Loua, ambassadeur.

Le sport étant un agent de cohésion social par excellence, Urbond a su mettre cela à profit en créant des équipes de volleyball constituées des membres de l’ONG. Si bien que l’équipe masculine et féminine ont tous deux réussies à passer aujourd’hui en 2ème Division de la Ligue de Voleyball Anglaise. Ce modèle nous voulons le recréer en Guinée. URBOND a donc créé une relation de travail avec le club de volleyball Soumba Volleyball de Dubréka afin de rendre les enfants et la communauté locale actifs pour qu’ils puissent rester en bonne santé mentale et physique.

Les plans pour 2022 en Guinée

La bibliothèque et la salle informatique étaient les premières actions afin d’aider au progrès de l’éducation des jeunes enfants en Guinée. Plus de 1500 personnes par mois bénéficient gratuitement de l’espace éducatif mis à disposition.

Cette année, quatre objectifs ont été fixés :

La construction de toilettes avec de l’eau courante dans l’enceinte de l’Ecole Primaire d’Application de Dubréka. Ceci afin d’enseigner l’hygiène aux filles et aux garçons de cette institution. La construction d’un air de sports dans l’enceinte de la même école partenaire afin d’apporter une éducation physique aux enfants. La fourniture d’ateliers de solutions face aux problèmes d’abandons scolaires précoces dirigé par des spécialistes venus d’Europe. Des ateliers qui viseront essentiellement le besoin d’éducation de la jeune fille. La démarrage en Mai des travaux de construction d’un nouveau complexe éducatif sur un domaine de 3 hectares à Koutaya, Dubreka. Ce complexe comprendra entre autres une école, un centre sportif, une clinique et une maison des hôtes.

« Les activités déjà réalisées par Urbond en Guinée ne sont que le début de nos ambitions pour le pays. Nous avons eu des contretemps due au Covid-19, mais nous sommes plus que déterminés à faire le job et supporter les nécessiteux. Nous avons comme ambitions l’amélioration de l’éducation des enfants, la création d’emplois et la sensibilisation des parents sur l’intérêt de scolariser les jeunes filles. A travers les séjours des volontaires que nous organisons, nous planifions d’envoyer des douzaines de personnes en Guinée chaque année pour contribuer à la réalisions de nos ambitions et découvrir la beauté de la culture Guinéenne. » Ousmane Drame (CEO)

Réseaux Sociaux

www.URBOND.org

Facebook : Urbond Community / Urbond Child Education

Instagram : Urbond_Community / Urbondchildeducation

Twitter : @urbond / @UrbondP

Youtube : URBOND