Très remonté, Dr Oussou brocarde le PM contre qui il réclame une sanction extrême

Les leaders politiques ne cessent de réclamer la tenue d’un cadre de dialogue entre eux et le CNRD au pouvoir depuis le putsch du 5 septembre. Mais voilà plus de six mois après, les autorités n’en font pas une préoccupation. Ce qui agace Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Lors de l’assemblée générale de son parti ce samedi 12 mars, a dit clairement que le souhait de la classe politique c’est le dialogue et les manifestations, ces dernières étant juste une option : « je voudrais ici vous dire que notre engagement est immense. Je voudrais dire à la face du monde que nous voulons que la Guinée se calme. Quand on parle de manifestations, notre souhait le plus absolu est qu’on n’en arrive pas là. Pour nous, cela est une option. Notre souhait le plus ardent, c’est qu’on puisse s’unir et discuter, ramener le CNRD et les forces vives à s’entendre. «

En Guinée, le Premier ministre est le responsable du dialogue sociopolitique. Mais vu qu’il n’y a pas ce dialogue malgré les multiples réclamations de la classe politique, Dr Fodé Oussou s’interroge sur rôle réel de Mohamed Béavogui : « … c’est comme si on n’avait pas de Premier ministre. Je me pose la question, quel est le rôle qu’il joue auprès du colonel Doumbouya ? Qu’est-ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il dit ? Je n’ai jamais vu un Premier ministre comme Béavogui. On a connu M. Saïd Fofana ici. Il essayait de rencontrer les partis politiques. Il n’avait pas de pouvoir. Alpha Condé ne l’écoutait pas. On a connu le Premier ministre Mamadi Youla qui a même dirigé une fois le dialogue. C’est vrai qu’Alpha ne l’écoutait pas aussi. »

Très en colère, il demande que le budget de Mohamed Béavogui soit coupé s’il n’assume pas son rôle : « vous avez un Premier ministre avec un véhicule et un budget. S’il ne veut pas assumer son rôle, il faut couper le budget. Comme ça, on supprime le poste de Premier ministre, en attendant. »