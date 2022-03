Traque aux coupeurs de route à Mamou: plusieurs armes saisies lors d’une perquisition

A la suite de l’arrestation des présumés braqueurs communément appelés les coupeurs de route dans la journée du mercredi qui avaient attaqué la veille un motard, la gendarmerie de Mamou a engagé une perquisition chez Ousmane Sow, l’un des présumés braqueurs au quartier Petel, dans la commune urbaine.

Plusieurs objets servant à commettre leurs forfaitures ont été retrouvés dans la chambre. Une arme de guerre PMAK, une boîte-chargeur, 7 cartouches de calibre 12 ; 23 munitions, 13 paires de ciseaux, 6 tournevis, des talismans, du sel, des cordes et du chanvre indien.

Ousmane Sow, 24 ans, chauffeur de profession, rejette la propriété de ces objets : » moi, je ne reconnais rien de ce qu’on m’accuse. J’ai été arrêté dans le quartier Tambassa à la suite d’un appel de Mamadou Barry. Les objets présentés ici, ne m’appartiennent pas. Les gendarmes ont défoncé la porte de mon voisin Ousmane Kenda Sow, mon homonyme, où ils ont sorti les objets. »

En dépit de cette défense, les photos d’Ousmane Sow se retrouvent curieusement dans les objets saisis. Sur cette curieuse coïncidence, le suspect rétorque : » lorsque j’étais prêt à voyager, c’est ainsi que j’ai confié mes photos à mon voisin parce que la porte de ma chambre ne se ferme pas bien. »

Quant à Mamadou Barry, l’autre présumé braqueur, il a fait témoignage à charge contre son ami : « c’est lui Ousmane Sow qui m’a pris sur sa moto pour l’accompagner chez sa copine comme il me l’avait indiqué. Mais en cours de route, il me dit qu’il a besoin d’une moto. Je lui ai répondu qu’elle moto ? Si c’était cela, je n’allais pas le suivre. C’est ainsi je suis descendu de sa moto pour marcher. Sur le chemin du retour, les villageois m’interpellent pour dire que je suis un coupeur de route ».

C’est ce Mamadou Barry qui a été interpellé sur les lieux. Et c’est à travers lui que les gendarmes sont parvenus le lendemain à mettre main sur Ousmane Sow.

Pour sa part, la victime Mamadou Dian Diallo, aujourd’hui alité à l’hôpital, a été grièvement blessé au bras et à la tête. Il revient ici sur les circonstances de sa mésaventure : » je revenais d’une soirée dansante à Tolo avec deux filles sur la moto. Nous les avons trouvés arrêter au bord de la route. Ils nous ont poursuivis pour nous dépasser et stationner plus loin. J’ai compris qu’ils veulent nous attaquer. C’est ainsi, j’avançais un peu puis je me suis arrêté. Soudain, j’ai foncé, ils m’ont barré le passage avec leur moto. Ils m’ont dit : la moto ou la mort. Une bagarre a éclaté entre nous. Ils étaient deux. L’un m’a étranglé et l’autre m’a donné un coup de coupe-coupe au bras puis trois coups sur la tête. C’est en ce moment que je suis tombé. Celui qui me tenait a eu peur. Des amis sont arrivés. Les braqueurs ont pris la fuite. On a appelé au village suivant pour pouvoir les interpeler. «