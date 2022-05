Sous la conduite du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, un cadre de dialogue vient de se tenir à Conakry. Une session où les principaux partis politiques et le Front national pour la défense de la Constitution ont plutôt brillé par leur absence.

Puisque le FNDC a expressément conditionné sa participation par l’initiation plutôt d’un dialogue inclusif en lieu et place d’un cadre de concertation voulu par Mory Condé. Selon les meneurs du Front anti troisième mandat, ce dialogue inclusif devrait avoir lieu entre les membres du CNRD, ceux du CNT, les partis politiques, les organisations de la Société civile et les diplomates, ainsi que les représentants des institutions internationales. Le tout sous la facilitation de la communauté internationale, parce qu’il y a un manque de confiance entre les différents acteurs. A cela, s’ajoute la publication de la liste nominative des membres du CNRD.

Et comme pour réitérer cette position, le Front national pour la défense de la Constitution vient de publier un communiqué dans lequel il exhorte le président de la transition et son gouvernement d’initier un dialogue sincère et franc avec l’ensemble des forces vives de la nation. Lisez !

« La Coordination Nationale du FNDC, salue les positions respectives exprimées par le

Gouvernement Américain et l’Union européenne en faveur d’une transition démocratique inclusive qui doit aboutir à un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Le FNDC encourage et félicite les autorités américaines et européennes pour cette prise de position qui, sans nul doute, contribuera à accélérer le processus d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans le pays.

Cette prise de position de ces partenaires non les moindre sur la situation actuelle du pays, exprime à juste titre la crainte, comme le FNDC, de voir la junte militaire perdurer au pouvoir et saper les acquis démocratiques chèrement obtenus par le peuple de Guinée.

C’est pourquoi, le FNDC exhorte le Président du CNRD et son gouvernement d’initier un dialogue sincère et franc avec toutes les forces vives de la nation, tout en impliquant la communauté internationale notamment la CEDEAO, l’U.A et les Nations-Unies pour qu’ensemble une durée raisonnable de la transition soit fixée, ce qui nous évitera non seulement des sanctions économiques et financières, mais aussi une nouvelle crise sociopolitique au pays.

La Coordination nationale du FNDC appelle le peuple de Guinée à la vigilance et à la

mobilisation pour empêcher par les moyens légaux toute tentative de confiscation du pouvoir par un groupe d’individus au détriment de l’intérêt général et d’œuvrer pour une transition réussie et apaisée dans l’intérêt exclusif de la nation guinéenne ».