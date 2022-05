Télimélé : les opérations de contrôle des fonctionnaires de l’État paralysent les cours 

Les opérations de contrôle des fonctionnaires de l’État qui ont débuté jeudi dans l’après-midi, ont sérieusement paralysé les cours dans les écoles et établissements publics et privés de la place ce vendredi 06 mai 2022.

Cette paralysie est consécutive à celle enregistrée à l’occasion de la tenue de la fête de ramadan poussant certains enseignants à rallier leurs familles pour la circonstance.

En effet, d’après notre constat sur le terrain, la situation serait peu reluisante, même si on note la faible présence d’élèves par endroits, les enseignants, eux, ont brillé par leur absence.

Sékou Condé, principal du collège privé Alik témoigne :<<Ce contrôle des enseignants a sérieusement impacté notre établissement qui dépend en grande partie des enseignants du public. Beaucoup d’élèves étaient présents ce vendredi mais les enseignants n’ont pas été au rendez-vous. C’est seulement la 10ème année qui a fait cours jusqu’à 10 heures>>, a déploré cet encadreur.

Pour sa part, Elhadj Mamadou bobo Diallo, secrétaire préfectoral du syndicat libre des enseignant de guinée (sleg), cumulativement censeur du lycée Leywendou, interrogé sur la situation, a apporté des précisions :<< Nous avons préféré fermer les écoles pour venir nous faire contrôler parce-que nous ne voulons pas qu’un enseignant ait des problèmes administratifs ici. Autant de fois que prendra la durée de ce contrôle, les cours aussi seront perturbés>>, a-t-il fait remarquer, avant de revenir sur les difficultés que rencontrent les enseignants et autres fonctionnaires dans ce processus. <<Les enseignants et autres fonctionnaires concernés par ce présent contrôle éprouvent d’énormes difficultés qui sont entre autres l’unicité du site de regroupement, le difficile accès des collectivités rurales vers le centre-ville, le tirage électronique des bulletins de salaires et la méconnaissance des dossiers à fournir par certains agents>>, a-t-il énuméré.

Il faut préciser que ce contrôle des fonctionnaires se déroule dans le bâtiment administratif de la préfecture.