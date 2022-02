Stade 28 septembre : le premier championnat de maracana démarre ce samedi

Cette compétition qui se déroulera avec les catégories senior (35 à 45 ans) et super senior (45 à X), connaitra la participation de douze équipes venues de Conakry, Manéah, Coyah, Dubreka et de Kassa.

Selon M. Keita, l’organisation du championnat national de maracana marquera la reprise des activités de la FEGUIMADA en Guinée après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.

« Le championnat connaitra la participation de douze équipes de 12 joueurs et trois (3) encadreurs pour chaque équipe. Nous comptons les faire jouer sur cinq journées. Chaque journée se fera en deux jours en un week-end. Donc, nous aurons des compétitions les samedis et les dimanches. La compétition prendra six week-ends (du 26 février au 02 avril). Le 2 avril sera le jour des finales où nous auront les premiers officiels du championnat de maracana en République de Guinée ? », a-t-il déclaré.

Le président de la FEGUIMADA a expliqué la particularité de cette première édition championnat national de maracana, où les joueurs issus des clubs affiliés à des ligues régionales.

« La première édition du championnat national de maracana est dédiée à un collaborateur qui a été une cheville ouvrière de l’implantation de cette discipline en Guinée. Il s’agit de Mamadou Soumah dit ‘’Keita Manéah’’ qui était un coach bien connu et qui était au-devant de toutes nos activités. Nous voulons l’honorer en lui montrant que le travail qu’il a effectué n’aura pas été vain. », a rappelé M. Keita, rappelant que les mesures sanitaires sont déjà prises pour protéger les athlètes et le public sportif.

Outre les préparatifs du championnat national de maracana, le Directeur technique de la FEGUIMADA, Moussa Traoré a déroulé le programme annuel 2022 de la Fédération tant à Conakry qu’au niveau des ligues régionales.

« La fédération de maracana est une jeune fédération qui marque déjà son existence en Guinée à travers ses activités de terrain. On a commencé par la formation des équipes affiliées qui ne connaissent pas les règles, former les officiels, les arbitres, les commissaires, les superviseurs avant de commencer une compétition. Donc, on a pris presqu’un mois. Depuis janvier on a commencé cette formation de Conakry en passant par Kassa, Dubreka, Coyah jusqu’à Manéah dans la préfecture de Coyah », a-t-il rappelé.

« Après ces formations, les activités que la fédération a réellement programmé jusqu’au mois de décembre. C’est d’abord le 1er championnat qui va se dérouler du 26 février au 02 avril 2022 avec les 12 clubs affiliés et après il y aura une deuxième activité qui est l’organisation d’un tournoi corporatif du 14 mai au 05 juin entre les départements ministériels et les entreprises de la place parce que le Maracana c’est pour les adultes, les travailleurs et la plus petite catégorie c’est de 35 à 40 ans et les super séniors de 45 à X ans. Notre 3ème activité sera consacrée à l’équipe nationale, les préparatifs parce que là on attend une coupe d’Afrique prévue au Cameroun en septembre et notre 5ème activité sera l’organisation d’un tournoi interscolaire de bondés qui est notre discipline associée et la 6ème activité sera l’organisation de la coupe nationale entre les 8 ligues régionales du 11 au 25 décembre », a indiqué Moussa Traoré, précisant que ce championnat connaîtra au total 60 matches.

A rappeler qu’en 2017, la Guinée a participé à la Coupe d’Afrique de maracana (MaraCAN), organisée à Bamako. Elle s’était classée 3ème à cette compétition continentale.

En 2019, la FEGUIMADA a organisé la Coupe d’Afrique de maracana (MaraCAN) avec le soutien du gouvernement guinéen et de la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMA).