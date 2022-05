Dans une déclaration rendue publique, ce dimanche 1er mai 2022, l’ancien parti au pouvoir, le Rpg-arc-en-ciel et partis alliés rejettent le chronogramme « unilatéral » annoncé, hier soir, par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Lisez ci-dessous la déclaration.

Déclaration du RPG ARC EN CIEL et Partis Alliés sur le rejet du Chronogramme de 39 mois :

Le RPG ARC EN CIEL et partis Alliés ont suivi avec une attention particulière l’adresse à la nation du samedi 30 avril 2022 du Président de la Transition.

La présentation d’un Chronogramme unilatéral n’ayant fait l’objet ni d’une concertation ni d’un quelconque consensus, soulève une grande inquiétude.

Le RPG ARC EN CIEL et Partis Alliés, rappellent que la Charte de la Transition dans son article 77 stipule que : « le chronogramme de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Conseil National du Rassemblement pour le Développement CNRD ».

Ceci étant, le RPG ARC EN CIEL et Partis Alliés rejettent ledit chronogramme et exige la mise en place d’un Cadre de Dialogue Inclusif avec la participation d’un médiateur désigné par la communauté internationale pour définir un chronogramme consensuel conformément à l’article 77 de la charte de la transition.

Le RPG ARC EN CIEL et Partis Alliés informent l’opinion nationale et internationale, que sa coalition ainsi que d’autres partis politiques non des moindres, représentant régulièrement plus de 92% des suffrages exprimés lors des élections locales et nationales dans notre pays, n’ont été ni de près ni de loin associés au processus ayant abouti à l’élaboration de ce chronogramme.

Le RPG ARC EN CIEL et Partis Alliés invitent leurs militantes, militants et sympathisants à demeurer mobiliser afin de veiller sur la préservation des acquis de la démocratie si chèrement obtenu par le peuple de Guinée.

Le RPG ARC EN CIEL ET PARTIS ALLIES

Fait à Conakry, le 1er mai 2022