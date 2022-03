Rencontre Mory Condé-COPED : assises nationales, Crief, biens de l’Etat au menu 

Les acteurs politiques continuent de se succéder à ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation au compte de la série de concertations initiées par Mory Condé à l’effet d’échanger sur le type de cadre de dialogue à mettre en place en cette période transitoire.

Dans la matinée de ce mercredi 16 mars 2022, il a reçu les membres de la Coalition pour le progrès et la démocratie. Au sortir du conclave qui a duré plus d’une heure d’horloge, Mme Yansané Bintou Touré, présidente du Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement (Pgpd) est revenu sur la rencontre en.ces termes :

« Nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur le cadre permanent à mettre en place. Des questions ont été posées de la part du ministère, à savoir : quelle sorte de cadre les partis politiques voudraient avoir ; un cadre de dialogue permanent politique ou un cadre de dialogue permanent élargi à l’ensemble des composantes de la nation, c’est-à-dire, la Société civile, les religieux, toutes les composantes de la nation.

De fil en aiguille, nous avons discuté de façon responsable, de façon fructueuse. Nous avons donné notre point de vue là-dessus. Et dans les jours à venir, vous aurez les points de vue de chaque coalition politique, parce que le ministre a déjà rencontré la plupart des coalitions politiques. Donc, nous avons donné notre position par rapport à cela.

Mais il faut retenir quand-même que depuis six mois, nous réclamons ce cadre de dialogue. Ceux qui m’entourent et moi, chacun a donné son point de vue par rapport au retard qui a été commis et au manque de communication entre le ministère et les acteurs politiques. Nous avons fait comprendre que la transition est politique. Donc, on ne pouvait pas la gérer en mettant à l’écart les acteurs politiques. Donc, c’est un peu de cela qu’il s’est agi avec Monsieur le ministre de l’Administration du territoire.

Chacun à sa façon d’analyser le débat de la nation. Il y a certaines personnes qui pensent qu’il faut les associer à chaque étape. La plus longue marche commence par un escalier. Je crois qu’il était judicieux que le ministre nous rencontre de visu, de vive voix, qu’il nous explique ses intentions. Qu’il y ait ce petit dialogue fructueux avant que le cadre ne soit mis en place.

Et d’autres sujets ont été abordés, tels que les assises nationales. On été un peu parlé de la récupération des biens de l’État. On a un peu parlé de la Crief. Parce qu’aujourd’hui la population a une autre vision de cette récupération des biens de l’État. Nous avons donné notre point de vue là-dessus, en disant que tant que la forme commande le fond, il n’y aura pas de problème. Mais quand le fond précède la forme, c’est ce qui fait qu’il y a souvent incompréhension entre les attitudes du CNRD et la vision de la population ».

Il vous souviendra qu’il y a quelques jours, le ministre de l’Administration du territoire a manifesté l’intérêt de rencontrer les différentes coalitions politiques pour discuter du prochain cadre de concertation qui pourrait éventuellement être mis en place entre l’Exécutif et les partis politiques. Donc, ce maton, il a rencontré la COPED. Nous avons discuté de tout et de rien, si je peux dire comme ça.