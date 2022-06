Rencontre entre le PM et les acteurs sociopolitiques : les internautes s’expriment

Sous l’égide du Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, le cadre de concertation et de dialogue inclusif s’est ouvert ce lundi 27 juin 2022. Sur cette, plusieurs internautes ont donné leurs avis.

Pour Mamadou Moucke Diallo : « On connaît l’habitude des cadres dans ce pays même s’il ya eu la présence de tous les…du monde entier on ne respectera jamais un accord donc c’est n’est pas la peine de perdre du temps. On va accompagner le régime le désordre qu’il voulait le temps de dialoguer est passé pas maintenant.«

Par ailleurs, Alhassane Diallo pense que « C’est une perte de temps. Chacun viendra avec sa position. Les opposants ils sont tous affamés du pouvoir. Ça ne va rien donné ils ne vont pas s’entendre« .

Ousmane Nioké quant à lui dit : « Merci pour cette prise de position responsable de la primature ,en tout cas le PM a gagné. Mais si par exemple on lui permet d’avoir des résultats qu’il démissionne« .

Abdoul Diallo de son côté martèle que « qui rira bien rira le dernier. Dialogue yoloyala« .