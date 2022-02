Récupération des biens de l’État:  la Résidence 2000 partiellement fermée 

La Résidence 2000 a été fermée en partie ce mardi 08 février, dans les environs de 14 heures, par le directeur du Patrimoine bâti public, selon des témoins qui ont contacté Guinéenews.

» Le directeur et son adjoint sont venus avec des policiers et ont demandé à tout le monde de sortir. Ils nous ont fait sortir et les lieux ont été fermés. Des policiers ont été postés devant la Résidence « , a raconté à Guinéenews un témoin des faits.

Sur place, vers 18 heures, nous avons effectivement trouvé l’entrée à la cour de l’immeuble abritant le bureau de DHL fermé. Cependant la partie du centre commercial n’est pas concernée par cette fermeture.

Nous y reviendrons.