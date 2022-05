Reconstruction de la route Koloma-Rails-rails : un gros engorgement résorbé

Voilà bien deux semaines que des travaux d’aménagement de cette route sont entrepris. Leur lancement a suscité une grande joie et une réelle satisfaction chez les riverains et autres usagers qui l’empruntent chaque jour. Il y a longtemps que son état de dégradation assez avancée, à certains niveaux, leur causait du souci. Jusque-là, rien n’avait été fait pour y changer quoi que ce soit. Voilà qu’aujourd’hui, c’est chose faite. Tout le monde s’en réjouit, à juste titre. D’après nos informations, ce projet s’étend, du marché Koloma (côté ancienne radio Familia) à celui dit de Rails-rails, situé quelques deux kilomètres plus bas. La route traverse le quartier Koloma Soloprimo et sert de jonction avec ceux de Kaporo-rails, Démoudoula, Nongo et plus loin. C’est une voie de dégagement qui contribue grandement à décongestionner la route Le Prince qui en aura bien besoin au démarrage des travaux de construction de l’échangeur de Bambéto. Et quand on sait que la reconstruction de cette route de Koloma s’exécute avant le lancement du projet d’échangeur, il y a lieu de considérer que tout ceci rentre dans le cadre de la construction d’infrastructures devant servir de déviations dont on aura grand besoin pour contourner le grand chantier annoncé.

A un moment donné, il y a quand même eu un bémol, une ombre au tableau que les usagers n’ont pas manqué de souligner. C’est l’amoncellement de nombreux tas de gravats qui ont tardé à être enlevés. Leur présence pendant un bon moment sur les lieux, a contribué à restreindre la chaussée et à gêner la circulation. Aujourd’hui, nous apprenons que tout est rentré en ordre. Il y a à souhaiter que les travaux se poursuivent sans interruption et selon un rythme normal et soutenu. Nous formulons cé souhait à l’adresse de toutes les entreprises qui conduisent des chantiers d’aménagement et de construction de routes dans la capitale et partout ailleurs, à travers le pays. Pour les encourager à redoubler d’ardeur, surtout que les grandes pluies sont attendues incessamment et qu’elles risquent d’impacter négativement l’exécution correcte de certains travaux. Autant inviter tous ces bâtisseurs à en tenir compte dès maintenant.