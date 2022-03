Procès des  médecins au TPI de Kaloum : l’ex DG de l’hôpital Ignace Deen, Dr Awada appelé à comparaitre 

Le dossier des médecins poursuivis « pour non assistance à une personne en danger » s’est poursuivi ce lundi 14 mars devant le Tribunal correctionnel de Première Instance de Kaloum. Il s’agit de Dr Thierno Illa Bah, Dr Bacar Barry et Dr Ibrahim Camara.

Interrogé à titre d’informations sur les circonstances du décès de l’accidenté, Dr Mamoudou Dabo, médecin chirurgien à l’hôpital Ignace Deen et également chef d’équipe a laissé entendre qu’il s’agit d’un dépôt de corps par les services de la protection civile.

« Le malade a rendu l’âme pendant que Dr Ibrahim Camara venait avec les médicaments. Il s’agit d’un dépôt de corps. Personne n’est en sécurité sur le plan sanitaire. On peut avoir les compétences mais s’il n’y a pas d’appareils, on ne peut rien. D’après les analyses d’une commission de l’assemblée nationale, il n’y a pas eu de faute de la part des médecins. C’est pourquoi la sanction administrative a été levée. L’Etat accorde 60% du budget du ministère de la Santé et de l’hygiène publique pour les cas d’urgence. Cela n’a jamais été effectif sur le terrain. Je suis chirurgien, c’est moi même qui paie mes masques et mes gants« , a t il expliqué.

A la question de savoir pourquoi les médecins ont ignoré le malade dans l’ambulance ? Dr Dabo a répondu que l’état du malade ne le permettait pas d’être déplacé d’un point A pour un point B.

Dans son intervention, le procureur audiencier a demandé au tribunal de faire venir Dr Awada, l’ancien Directeur Général de l’hôpital Ignace Deen au moment des faits (5 décembre 2020, ndlr) et Dr Ibrahim Camara.

Pour sa part, le juge a renvoyé l’affaire au 21 mars pour la comparution de Dr Awada ainsi que pour les plaidoiries et réquisitions.