Morissanda aux diplomates: «nous voulons laisser un pays débarrassé de la corruption où les droits humains sont respectés et où chaque guinéen profite des revenus des ressources naturelles »

Son Excellence Dr Morissanda KOUYATÉ, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger a reçu successivement en audience leurs Excellences Messieurs Troy Damian FITRELL, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en République de Guinée, CAI Liang, Ministre Conseiller Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Chine en Guinée, Vadim RAZOUMOVSKIY, Ambassadeur de la République de la Fédération de Russie et Volkan Türk VURAL, Ambassadeur de la Turquie en Guinée.

L’objectif de ces rencontres était de présenter la proposition de chronogramme de la transition rendu public par Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition. Le Ministre a également fait passer le message du Chef de l’Etat, celui d’accompagner la transition afin qu’elle soit réussie et apaisée pour une Guinée meilleure, unie et prospère.

Dans son intervention, le Chef de la diplomatie guinéenne est largement revenu sur les étapes qui ont été franchies et les actes posés par les autorités de la transition à savoir, l’organisation des assises et des consultations nationales, la libération de l’ancien Président et la mise en place d’un cadre inclusif de dialogue pour permettre à toutes les entités de participer aux débats pour la reconstruction du pays.