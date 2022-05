Mohamed Béavogui aux jeunes de N’Zérékoré : « Ne mourrez pas pour quelqu’un, mourez pour vous-mêmes »

Après le Conseil interministériel qu’il a présidé ce 24 mai à N’Zérékoré, le Premier ministre s’est rendu à la Maison régionale de la Jeunesse pour échanger avec les jeunes. Dans son intervention, Mohamed Béavogui a demandé aux jeunes de refuser de mourir pour quelqu’un et de ne mourir que pour eux-mêmes. Une référence faite certainement aux nombreux jeunes qui sont tués lors des manifestations politiques dans le pays.

« Ce qui me fait mal au cœur, quand vous regardez les réseaux sociaux ou la télévision et que vous voyez des enfants mourir, des enfants brûlés, des enfants blessés, des maisons détruites. Ça fait mal, très mal quand vous êtes assis au milieu des étrangers. Les gens se demandent pourquoi ça doit arriver ? Et qui sont les premières victimes ? Ce sont les jeunes qui sont les premiers blessés et qui meurent. Est-ce que vous allez accepter de continuer à vous faire tuer pour quelqu’un ? Sortez de ça. Ne mourez pas pour quelqu’un. Mourez pour vous-mêmes. Et vous-mêmes c’est votre avenir. Refusez qu’on vous envoie vous faire blesser, frapper ou tuer. Pensez à vous. Nous travaillerons ensemble et nous construirons ce pays avec ces jeunes [ministres] qui sont là », a déclaré le Premier ministre.

Plus loin, il signifie aux jeunes que le 5 septembre est arrivé à cause d’eux, car, dit-il, il est là pour eux et avec eux : « Le Colonel est là pour vous et il est là avec vous. Il veut créer les conditions pour que vous puissiez avoir un pays normal, un pays qui a de l’eau, de l’électricité, des écoles, du téléphone, des maisons et des jeunes qui sont heureux. »