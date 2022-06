Meurtre du jeune Thierno à Hamdallaye : le maire de la commune de Ratoma condamne l’acte 

Accompagné du vice maire, il a dans son intervention pris des engagements notamment sur l’autopsie et les enquêtes qui suivront.

« Vous savez les nouvelles autorités ont dit que la justice est la boussole qui guidera toutes les actions… Maintenant, il y a des poursuites qui sont engagées. Des plaintes ont été déposées. Si les mêmes crimes continuent je crois que ça ne va pas. Donc je suis venu rassurer la famille et tous les Guinéens qui sont là que ce qui a été dit va être respecté. Les auteurs de ce crime vont être recherchés. Le procureur sera mieux placé pour le dire . Mais l’assurance que j’ai reçue de l’autorité, c’est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité en attendant qu’il y ait l’autopsie et que les enquêtes soient engagées parce quil y aura des enquêtes. Les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi…on ne peut pas être tué comme des poulets. Tout le monde a droit à la vie, je condamne l’acte », a-t-il dit.

Poursuivant, il dira que « la gouverneure m’a appelé de tout faire pour mettre la dépouille en sécurité pour que l’enquête soit faite ».

Pour finir le maire de la commune de ratoma rassure que les autorités seront là aux côtés de la famille en jugeant de tous les moyens pour que plus jamais ça. A-t-il mentionné.