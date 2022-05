Lutte contre les faux médicaments: deux camions et leurs cargaisons arraisonnés à Conakry 

Les services spéciaux chargés de la lutte contre le crime organisé ont présenté ce lundi 9 mai à la presse deux camions remplis des produits pharmaceutiques en partance à l’intérieur du pays.

D’après le Commissaire de police, Foromo Sovogui du Secrétariat général à la Présidence chargé des services spéciaux, cette opération consiste à mettre fin à la circulation, à la détention et à la vente illicite des médicaments en Guinée.

« Qui parle de produits de santé, parle de médicaments et les dispositifs médicaux et ne peuvent être manipulés que par les professionnels. Les conducteurs de ces véhicules ont été interpellés lorsqu’ils voulaient tromper la vigilance des agents contrôleurs. Le premier véhicule a été interpellé vers la Minière et le second vers le quartier Kissosso. Au regard de la charge, nous allons communiquer la quantité dès après la perquisition », a-t-il expliqué

Présent sur les lieux, le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco annonce avoir ordonné l’ouverture d’une enquête.

« J’ai recommandé aux officiers enquêteurs la fermeté et la rigueur dans toutes les investigations qui doivent être menées afin de rechercher les auteurs, les coauteurs et les complices liés à cette histoire de trafic illicite de produits pharmaceutiques. En ma qualité de procureur antiterroriste, le trafic illicite des produits pharmaceutiques est l’une des sources de financement de terroriste international. Vue que notre pays est sous cette menace, nous ne céderont pas quant à la lutte contre ce fléau… Nous n’accepterons pas, nous qui sommes chargés de mettre l’action publique en mouvement, que nos paisibles citoyens soient victimes de ce trafic. Nous avons deux camions à l’intérieur desquels nous avons une quantité énorme des produits pharmaceutiques. Ces produits étaient en passe d’être acheminés vers l’intérieur pays. Compte tenu de la dangerosité du phénomène, nous mettrons en application la politique pénale des autorités en la matière », a-t-il martelé.