Ligue des Champions CAF : le Horoya se relance contre le leader Raja 

Après trois défaites en autant de matchs, le Horoya se devait la rencontre de ce samedi, 12 mars 2022. Le club de Matam a pu le faire contre le Raja de Casablanca, leader du groupe B, auquel il a infligé sa toute première défaite en Ligue des champions.

Les choses étaient pourtant mal parties pour le Horoya qui s’est retrouvé avec un but à remonter après 19 minutes de jeu – Amid Ahaddad a marqué pour le Raja. Dos au mur, la révolte du seul club guinéen dans les compétitions africaines a été récompensée par un but de Mandela (28′). Sur penalty, Yacouba Gnagna Barry a mis les siens devant trois minutes après le but d’Ocansey Mandela. Le score restera à deux buts à un jusqu’à la fin du match. Ce, en dépit des occasions de part et d’autre.

Cette victoire permet au Horoya d’obtenir ses trois premiers points. À deux matchs de la fin de la phase des groupes, les Matamkas restent à trois points de l’Es Sétif et Amazulu, qui sont par ailleurs ces deux prochains adversaires.