Les enfants au cœur de la célébration de la Journée mondiale du livre

La République de Guinée, à l’instar des autres pays du globe, a commémoré la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ce samedi 23 avril 2022. C’est la salle de spectacles Momo Wandel Soumah du Centre culturel franco-guinéen qui a servi de cadre à cet effet, en présence de nombreuses personnalités dont le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation.

Pour cette 27e célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, les organisateurs ont voulu mettre en lumière les enfants qui ont tenu le public en haleine tout au long de la cérémonie.

D’entrée, les deux maîtresses de cérémonie, toutes des adolescentes, ont annoncé le passage de cinq autres filles vêtues entre autres du tricolore national et des textiles provenant des quatre régions naturelles du pays. A tour de rôle, elles ont promené l’assistance dans les méandres des merveilles de ces différentes régions.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur général du Centre culturel franco-guinéen a invité les uns et les autres à s’abonner à la médiathèque du CCFG où ils auront accès à plusieurs milliers d’ouvrages pour tous les âges.

De son côté, le Directeur général de L’Harmattan Guinée, par ailleurs Commissaire général des 72H du livre a exprimé son ambition de doter Conakry d’un identifiant à l’image de Bamako pour la photo, de Ouagadougou pour le cinéma, d’Abidjan pour l’humour.

« Notre ambition, c’est de fare de Conakry la capitale africaine du livre. Et c’est bien possible », a étalé Sansy Kaba Diakité.

Les organisateurs ont mis la cérémonie à profit pour lancer un concours communal de lecture mobilisant 310 écoles de Conakry. Ainsi, 140 élèves se sont relayés sur le podium pour raconter des contes de la Guinée. Moment propice pour examiner la place du livre à l’école dans une démarche militant en faveur d’un enseignement plus efficace.

Car, de l’avis de Dr Juliana Diallo, l’initiation de ce concours est partie du malheureux constat selon lequel le niveau des élèves baisse.

« Les évaluations en lecture sont alarmantes et révèlent que plus de la moitié des élèves de la sixième année ont des difficultés à comprendre le sens d’un texte court et simple. Or, on le sait bien, les compétences en langue sont la base de la réussite scolaire », a-t-elle rappelé.

Instituée par l’UNESCO en 1995, cette journée célèbre la mémoire de trois grands auteurs tous décédés le 23 avril. Notamment William Shakespeare, Miguel de Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega. Le 23 avril correspond également aux dates de naissance ou de décès de nombreux auteurs.