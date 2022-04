Le décret nommant un ancien procureur suscite l’indignation sur la toile 

Dans un décret lu au journal de la télévision nationale, « l’ancien tout puissant », Sidy Souleymane N’Diaye à été nommé au Parquet Général de la Cour des Comptes. Aussitôt publié, cette actualité touche la sensibilité de certains internautes, qui n’ont pas tardé à exprimer leur déception dans les différents tweets et publications.

L’etonnement et la déception se lisent entre les lignes de Lucien Blemou : « À cette allure, le CNRD est entrain de me perdre… Sydi Souleymane ???? Pas après cet audio macabre… Non pas ça… »

« . Peut-être que c’est une incompréhension… J’espère qu’ils vont rectifier le tir« .

Rey lui trouve que c’était prévisible après « toutes les dernières nominations. Comment on peut changer avec de l’ancien ? Je voulais pas croire toutes les spéculations autour du CNRD mais là on fonce dans le mur. Si demain Alpha Condé redevient président, faudrait pas être étonné« .

Une intervention que Moussa ibn Aminata appuie: « Depuis le début je disais que ce coup d’état était non sérieux, maintenant le temps commence à me donner raison.

Thierno Angelius Lombé: « Un bois tordu déjà sec ne se redresse pas … Non mais non la Guinée part en couille ».

De l’autre côté, il y a certains qui se forcent quand même à croire en la compétence de l’homme, pour ainsi justifier le choix porté sur la personne de l’ancien procureur: « Au-delà de tout… C’est un excellent cadre pour notre appareil judiciaire…. Pour le reste tout est une question de Probité« , relative Aliou le politologue Diallo.

Wangrin dira quant à lui : « Tout régime autoritaire, ou dictatorial a toujours besoin des hommes comme lui à la justice pour servir. D’ailleurs c’est à cela qu’on reconnaît un régime autoritaire ou dictatorial« .