La RTG Boulbinet va être la nouvelle télé dédiée à la jeunesse et à l’entrepreneuriat

La ministre de l’Information et de la Communication a demandé l’autorisation, lors du Conseil des ministres tenues jeudi à N’Zérékoré, de faire de la RTG Boulbinet la nouvelle télévision thématique dédiée à la jeunesse et à l’entrepreneuriat.

Pour la ministre, il ne s’agit pas de créer une nouvelle télé en tant que telle. Estimant que ce qui fait une télé, ce sont les contenus, la grille des programmes… Par ailleurs, elle explique le choix de la RTG Boulbinet par la volonté d’amoindrir les coûts de la thématique voulue par le Président Doumbouya.

Cette demande fait suite à un conseil de cabinet tenu le 12 mai dernier et au cours duquel il a été recommandé d’o uvrir » une procédure d’accélération du décaissement des DTS, étant entendu que la rénovation et l’équipement de la RTG 2 à Boulbinet fait partie des projets retenus au compte du Ministère de l’Information et de la Communication « .

Le conseil de cabinet du 12 mai a également recommandé d’initier et d’animer un comité interministériel composé des départements ministériels concernés par les questions d’éducation, de jeunesse, d’emploi et d’entreprenariat. Il s’agit des ministères en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ; de la Jeunesse et des Sports; de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ; du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises; de l’Agriculture et de l’Élevage ; de la Fonction Publique et de l’Emploi.

Il a aussi été recommandé de planifier et conduire des voyages d’études à Dakar, Abidjan et Cotonou pour s’inspirer des modèles de ces pays. Mais également, de définir des procédures souples pour permettre le recrutement d’experts spécialisés dans les aspects techniques de la télé et dans l’élaboration des contenus de la grille des programmes.

Jeudi 26 mai, le conseil des ministres a approuvé les recommandations de la ministre Rose Pola Pricémou et a demandé l’élaboration d’une note conceptuelle sur l’identité et les objectifs de la nouvelle télévision. Le conseil a aussi demandé de définir une grille de programme, de déterminer le coût du projet, de mettre en place un comité interministériel…