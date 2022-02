La République de Corée soutient le Programme de cantines scalaires en Guinée (Communiqué PAM)

09 février 2022 – Conakry – Dans le cadre de la mise en œuvre de ses opérations en Guinée, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies reçoit un million de dollars de la République de Corée, qui permettra d’assurer un repas scolaire chaud à 38 000 élèves des classes de préscolaire et primaire de 253 écoles des régions de Boké, Kankan et Nzérékoré au cours des deux prochaines années.

La République de Corée soutient le PAM en Guinée depuis 2020 dans le cadre de cantine scolaires et suite à l’apparition de la COVID-19, le financement Coréen a permis d’accompagner les petits exploitants agricoles et communautés vulnérables dans la fabrication et distribution des savons, masques et à contribuer également à l’installation des dispositifs de lavage des mains.

En Guinée, le taux net de scolarisation des enfants en milieu rural reste faible, ce taux est de 68% des enfants contre 59% des filles dans les écoles primaires. En outre, le taux d’abandon scolaire est deux fois plus élevé chez les filles que chez les garçons. L’alimentation scolaire est donc un moyen de soutenir l’éducation des enfants et d’accroitre le taux de rétention dans les écoles.

Le PAM travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Préuniversitaire et de l’Alphabétisation à travers la Direction Nationale des Cantines Scolaires, pour une meilleure appropriation nationale.

« Les cantines scolaires constituent une excellente raison pour les enfants de se rendre à l’école et un investissement considérable pour l’avenir de la Guinée. », a déclaré Hyoung-Joon LIM, Représentant pays du PAM en Guinée.

Par ailleurs, le programme d’alimentation scolaire du PAM visant à améliorer les taux de fréquentation et de rétention scolaires, en particulier chez les filles, ce financement assurera une ration à emporter à 19 000 filles, encourageant ainsi leur scolarisation et leur maintien à l’école.

En 2021, le PAM a fourni des repas chauds à 166 184 élèves dont 74 782 filles. Tandis que la ration à emporter a été distribuée à 19 553 filles des classes de 6ème année dans les 1 216 écoles primaires assistées. Au total 2800,271 tonnes de vivres ont été fournies à tous les élèves sous forme de repas chaud. Quant aux centres d’encadrement communautaires (CEC) dans les 36 écoles maternelles, 9,22 tonnes de vivres ont été distribuées à 1,517 enfants pensionnaires.

En Guinée, le PAM s’attaque aux causes profondes de la faim et de la pauvreté en soutenant également les petits exploitants, en particulier les femmes, à produire des denrées alimentaires de qualité et à accéder à un marché plus stable que constituent les cantines scolaires.

Le PAM a acheté directement de la production locale auprès de 10 groupements maraichers et 3 unions de femmes étuveuses dont les capacités ont été renforcées.

Afin de garantir un repas nutritif à plus de 150 000 enfants en Guinée, les besoins en matière d’alimentation scolaire s’élèvent à 5,8 millions de dollars en 2022.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d’urgence et utilise l’assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d’un conflit ou d’une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

