Kissidougou: un jeune meurt asphyxié dans un puits profond

Un jeune homme d’une vingtaine d’années du nom de Laurent Kamano a perdu la vie par asphyxie, dans la soirée de ce jeudi dans un puits. Laurent voulait en effet nettoyer l’intérieur de leur puits, lorsqu’il a perdu la vie. Ce drame s’est produit au quartier Korodou, secteur cité destin, a-t-on appris sur place.

Très tôt ce matin, autorités préfectorales et communales, forces de défense et de sécurité se sont mobilisées sur les lieux du drame. C’ est dans un puits de plus de 15 mètres de profondeur où Laurent Kamano a trouvé la mort. Il s’agit d’un élève en classe de 1ère année en Électricité au centre de formation professionnelle de Kissidougou.

Sur les lieux du drame, le médecin de constat Siaka Doukouré révèle ceci:《 à travers notre constat, on peut conclure en disant qu’il est mort par asphyxie à cause du manque d’oxygène dans le puits. La blessure qui est au niveau de la nuque, ça se comprend par le fait qu’il voulait monter. Il a perdu l’équilibre et en descendant il a dû cogner les roches. C’est ce qui a causé cette blessure. 》

Jean Toumana Kamano, l’ami de classe du défunt, n’en revient pas sur cette mort et témoigne :《 mon ami est décédé, vraiment c’est triste pour moi. C’était mon ami intime. À l’école, on monte et on descend ensemble. Il était très gentil, courageux. Vraiment, il travaillait bien à l’école. Je suis dans un choc qui ne dit pas son nom》, a-t-il déploré.

Quand au Maire de la commune urbaine, présent sur les lieux, en compagnie du Préfet de Kissidougou, N’Famara Oularé, Yomba Sanoh, il précise:《 ce matin, à travers le secours des uns et des autres, la sécurité, la croix rouge, tout le monde s’est mobilisé, afin que le corps soit enlevé du puits. Donc, c’est ce qui fut fait. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à la famille, mais aussi dire à l’ensemble de la population de Kissidougou que quelque soit la volonté de nos enfants de mener certaines activités si ce n’est pas leur métier, il faut les épargner de le faire. Parce que ça peut avoir des conséquences aussi graves》, a-t-il conseillé.