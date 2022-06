Kissidougou : trois morts et plusieurs blessés dans un accident de la route

Un accident de la circulation s’est produit hier vendredi 17 juin dans la commune de Kissidougou aux environs de 19 heures plus précisément dans le quartier Sogbé 2. C’est un véhicule de transport en commun de marque Toyota Land Cruiser en provenance du marché hebdomadaire de Ballaya (Faranah), qui s’est renversé après que son cardan ait lâché en plein course. L’accident a fait trois morts et plusieurs blessés.

Interrogé par Guinéenews, Mamadou Bah qui a assisté à cette scène, raconte : « j’étais en face de notre kiosque que soudain, j’ai entendu le bruit d’une pièce qui s’est détachée de cette Toyota Land Cruiser. Quelques mètres plus loin, la voiture est partie se renverser au niveau d’un grand fossé. Quand nous sommes arrivés à côté de la voiture, on a vu qu’il y avait une personne en bas de la voiture. Directement, on a pu évacuer les blessés à l’hôpital préfectoral. Comme on était nombreux, on a pu soulever la voiture et faire sortir le corps qui s’est coincé sous la voiture. »

Pour sa part, le commissaire central de la police routière, le lieutenant-colonel Mamady Mara qui s’est déplacé sur les lieux pour son constat, revient sur les causes : « je viens de constater un accident gave. Tout tourne autour de l’excès de vitesse. Et cette voiture est très vieille, c’est le cardan qui a lâché. Il ne suivait pas d’entretien. En plus il était surchargé. Cette voiture était chargée de plus de deux tonnes. C’était un transport mixte avec des bagages et des personnes. »

A l’hôpital préfectoral où nous nous sommes rendus, Dr Mamady Kéita revient sur la situation des personnes qu’ils ont reçues en urgence : « les accidentés étaient au nombre de dix. Mais parmi les dix, il y avait deux qui étaient gravement touchés avec traumatisme crânien. Donc, les deux personnes ont succombé à leurs blessures. C’étaient une femme de la cinquantaine et le jeune apprenti-chauffeur. Deux autres personnes ont des fractures fermées au niveau des cuisses. Pour les décès enregistrés à l’hôpital ici, il y en a deux. Mais selon d’autres sources, il y a eu un premier corps retrouvé sur place après l’accident. »

Rappelons par ailleurs que la route a tué, dans cinq accidents différents, depuis le samedi dernier plus de 30 personnes et blessés plusieurs autres