Kindia : une fillette de 12 ans violée par un quadragénaire

Aissata Camara est une fille âgée de 12 ans. Elle est élève en classe de quatrième année. Sur le chemin de l’école coranique, cette jeune fille à été victime de viol dans le quartier Yeolé, dans commune urbaine de Kindia. L’acte s’est déroulé lundi 21 mars 2022 aux environs de 19 heures.

« Je partais à l’école coranique. Sur mon chemin, j’ai senti le besoin d’uriner. Après avoir fini, Youssouf m’a interpellé en me disant de ne pas uriner sans l’eau et de rentrer dans leur douche prochainement. C’est de là-bas qu’il a commencé à me dire des belles phrases. Ensuite, il m’a invitée dans sa chambre avant de mettre le film Angela dans son téléphone et des vidéos pornographiques. Après, il m’a montrée de l’argent. Après, il a commencé à me caresser jusqu’à ce qu’il m’a poussée, je suis tombée dans le lit. Il a fait de moi ce qu’il veut après m’avoir déshabillée« , explique la victime.

Après l’acte, les parents et son maître coranique ont constaté un changement de comportement chez la fille et ont exprimé leur inquiétude. « Jai dit à tous les élèves que les cours commencent à 19h 50 pour finir à 21 heuresi 30 mn mais Aicha ne venait pas à l’heure. J’ai demandé à ses amies, elles m’ont dit quelle est la première à quitter la maison. Par après, les voisins m’ont alerté qu’une fille dans mon école coranique se rend souvent chez Yousouf son présumé violeur. Dans la foulée, jai demandé aux élèves et entretemps ses parents sont venus là prendre« , affirme Oustaz Karamba Salimou Fernandez, le maître coranique.

Selon nos informations, le présumé violeur, âgé d’une quarantaine d’années serait un récidiviste. Après l’acte, la fille a été conduite à l’hôpital régional pour le contrôle. Le médecin légiste a confirmé un acte de viol répétitif.

Aux dernières nouvelles, l’accusé Youssouf serait dans la main de la gendarmerie territoriale de Kindia.