Kindia : La carrière de sable de la forêt classée de Koliady 2 suspendue par la ministre Lopou Lamah

La ministre de l’Environnement et du Développement Durable a suspendu lors de son passage à Kindia la semaine la carrière de sable située dans la forêt classée de Koliady 2. Cette décision est intervenue à l’occasion des visites dans certaines forêts classées de l’État existantes dans la cité des agrumes.

Apres avoir constaté les dégâts néfastes sur l’environnement, la ministre Lopou Lamah a ordonné aux autorités communales de Kindia de suspendre immédiatement les travaux d’extraction des graviers et sables et procéder au remblayage afin de reboiser le site.

Ces opérations de remblayage de l’écorce terrestre décapée sur cette colline ont été lancées, dimanche 19 juin 2022, devant les autorités communales, préfectorales et régionales.

« Cette carrière existe depuis longtemps. Elle ravitaille tout india en sables et graviers voire à Conakry et Mamou. C’est lors de l’immersion gouvernementale que madame la ministre est arrivée sur le site de Yogotamba dans le quartier koliady2. Elle a constaté qu’il y a une agression qui ne dit pas son nom. C’est ainsi qu’elle a instruit immédiatement aux autorités communales de Kindia de tout faire pour faire le remblayage de cette forêt classée ensuite la restaurer », explique Sogbe Mady Diane, secrétaire général par intérim de la commune urbaine.

La forêt classée de Koliady 2 avait une superficie de 70 hectares au moment de son classement en 1945. D’après le constat actuel, il existe qu’un seul hectare de forêt. Toute la surface terrestre est complètement dévastée par les exploitants artisanaux.

Boubacar Diallo, l’inspecteur régional de l’environnement et de développement durable de Kindia dresse un bilan alarmant. « Cette carrière est occupée par les exploitants artisanaux. Ils ont déraciné tous les arbres au profit du sable et des graviers. Donc, nous allons procéder aux opérations du remblayage de la carrière de Yogotamba dans la commune urbaine de Kindia. Cette opération a été lancée et toutes les dispositions sont prises pour le remblayage de cette carrière et procéder au reboisement« , a-t-il indiqué.

La carrière de Yogotamba est hermétiquement fermée sur décision de la ministre de l’E nvironnement et du Développement Durable. Les occupants quant à eux sont interdits d’y accéder sur le site. Une situation qui va impacter énormément la vie des citoyens de Kania.

Quant à la commune, c’est une inquiétude dans la mesure où on sait que 50% de leurs recettes proviennent de cette carrière.