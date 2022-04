Kassory et cie incarcérés à la maison centrale : Le N°2628  de Jeune Afrique revisité sur le net 

Pour Damaropremier : » il tenait déjà des dossiers mais voulait en faire un moyen de pression contre les concernés et pour des fins politiques. Eux, traînant des casseroles n’avaient d’autre choix que de filer doux. Le pouvoir c’est vraiment quelque chose en fin de compte et à tout point de vue ».

Tout comme celui-là, d’autres sont convaincus que, « C’est encore une autre duperie. Ils vont ressortir tous plus blancs que neige. Et ils seront définitivement lavés », écrit Mariama Dalanda Koivogui

Le même avis est partagé par Amadou Barry qui dit : « C’est de la diversion pourquoi acheter des matelas pour eux? tandis que les autres croupissent question nara alors restons vigilants ».

Pour Adama Sylla : « cette affaire ressemble a une suite logique. Il fut un temps, on était presque sûr de la volonté du PRAC à lutter contre la corruption et les détournements au sein de son propre gouvernement. Il disait même avoir des dossiers constitués. Et c’est en ce 6avril que cela va voir le jour ? Si c’est sincère, espérons que ce toilettage continue dans le bon sens, mais pour le moment restons vigilants et suivons la scène. Nous n’allons pas tarder à comprendre qui commande »

Landho: « J’espère juste que c’est pas de l’arbitraire mais qu’il est coupable. Car la justice DOIT ÊTRE la boussole. Ordre à la loi qui avait dit ça ?