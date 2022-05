Kankan : quand le manque d’électricité perturbe le sommeil du PM et de certains membres du gouvernement  

Le séjour des ministres dans la ville de Kankan a démarré effectivement ce samedi 28 mai à Kankan où ils doivent tenir le Conseil interministériel le mardi puis le Conseil des ministres le jeudi prochain. A peine arrivée, la délégation gouvernementale a été aussitôt confrontée à un problème d’électricité.

En effet, le groupe électrogène de l’hôtel qui héberge plus de la moitié des ministres, en tête le Premier ministre a fait défection dans la nuit perturbant ainsi le sommeil des hôtes. Toute la nuit, le technicien était obligé de monter la garde auprès du groupe électrogène qui disjonctait à chaque fois à cause de la charge qui est montée de façon exponentielle. « Notre groupe électrogène est vétuste, la demande était trop forte. Imaginez, tous les climatiseurs et les ampoules fonctionnaient au même moment. C’est pourquoi, il y avait beaucoup de coupures intempestives d’électricité», nous a confié un technicien du réceptif hôtelier.

Ce dimanche matin, le problème persistait d’où l’intervention d’un fils de la localité qui a prêté main forte à l’hôtel en envoyant un autre groupe électrogène (…). A ce niveau, il faut cependant rappeler que ce dysfonctionnement a échappé à la commission d’organisation.

Cette situation vient relancer ainsi le débat d’électrification de toute la Haute Guinée en général et la ville de Kankan en particulier.