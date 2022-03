Kakoulimayah/Coyah : un incendie consume le contenu de plusieurs bâtiments

Plusieurs maisons et leurs contenus sont partis en fumée.

Parmi les maisons consumées par le feu, il y a celles de Moriba Sylla, chauffeur de profession. Il a perdu une moto et 32 millions sans compter le contenu de sa maison qui contenait des sacs de riz et autres biens matériels importants.

Contactéepar notre rédaction locale, la victime a expliqué les circonstances dans lesquelles l’incendie s’est produit : « Ce matin , j’étais assis à la véranda avec mes enfants et mes épouses étaient en train de prendre le déjeuner et soudain , j’ai entendu des bruits à l’intérieur de la maison. J’y suis entré voir et j’ai vu que deux fils étaient collés mais il y avait déjà le feu dans le plafond.j’ai appelé au secours pour sauver certains biens matériels mais l’intensité du feu était tellement grande que nous sommes sortis en courant.

Malgré l’intervention des citoyens, le feu s’est propagé et a atteint trois autres bâtiments. Tout le contenu de nos bâtiments est parti en fumée et moi personnellement, j’ai perdu 32 millions et une moto toute neuve », a-t-il expliqué sous l’effet de l’émotion.

Après le constat du chef de section EDG, un court circuit serait à l’origine de cet incendie.

Sur les lieux, les citoyens venus de différents coins étaient inconsolables de voir partir en fumée les acquis de plusieurs années .